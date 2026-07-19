Ο Αστέρας AKTOR ανακοίνωσε την πώληση του διεθνή με την Ελπίδων χαφ, Χρήστου Αλμύρα, στην Τζουργκάρντεν.

Η ανακοίνωση του Αστέρα AKTOR

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την παραχώρηση με μεταγραφή του ποδοσφαιριστή, Χρήστου Αλμύρα στην ομάδα της Σουηδίας, Djurgårdens IF.Χρήστο ευχόμαστε καλή επιτυχία στη νέα σου ομάδα, πολλές σπουδαίες στιγμές στην επαγγελματική σου

διαδρομή και ευχαριστούμε για την προσφορά σου στην ομάδα μας».

Το μήνυμα του Χρήστου Αλμύρα

«Δεν ξέρω αν υπάρχουν αρκετές λέξεις για να περιγράψω όλα όσα έζησα σε αυτή την ομάδα και σε αυτή την πόλη. Η αγάπη, η στήριξη και η εμπιστοσύνη που ένιωσα από την πρώτη μέρα ήταν κάτι μοναδικό και θα το κουβαλάω πάντα μαζί μου.

Από τους ιδιοκτήτες και τη διοίκηση, μέχρι όλους τους ανθρώπους που εργάζονται στην ομάδα, από τον μικρότερο μέχρι τον μεγαλύτερο φίλαθλο, όλοι με έκαναν να νιώσω κομμάτι αυτής της οικογένειας. Γι’ αυτό και η απόφαση για το μέλλον μου δεν ήταν καθόλου εύκολη.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμπαίκτες μου, χωρίς αυτούς, χωρίς την καθημερινή μας προσπάθεια και τη βοήθεια του ενός προς τον άλλον, τίποτα από όσα πετύχαμε μαζί δεν θα είχε γίνει πραγματικότητα.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους προπονητές μου και βέβαια στον κ. Αντωνόπουλο, στον κ. Ντίσιο, που καθημερινά δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για την ομάδα και μου έχουν προσφέρει πάρα πολλά.

Δεν μπορώ να μην αναφέρω και όλους τους ανθρώπους του ιατρικού επιτελείου, τους γυμναστές, τους φυσιοθεραπευτές και όλους τους εξωτερικούς συνεργάτες, που ήταν πάντα εκεί για εμάς και μας βοήθησαν σε κάθε στιγμή.

Αυτή τη στιγμή δεν μου βγαίνει το "αντίο". Μου βγαίνει μόνο ένα… Εις το επανιδείν».