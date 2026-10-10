Ο Asteras AKTOR με σκορ 2-1 πήρε την πρώτη του νίκη κόντρα στον Ατρόμητο, που παραμένει μέτριος και στην ουρά της βαθμολογίας.

Η ομάδα που το θέλει περισσότερο συνήθως είναι αυτή που παίρνει και τα παιχνίδια. Στην Τρίπολη αναμετρήθηκαν δύο ομάδες που δεν είχαν νίκη, ο Asteras AKTOR και ο Ατρόμητος.

Οι Αρκάδες, λοιπόν, ήταν αυτοί που έδειξαν ότι το θέλουν περισσότερο και πήραν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα, λυγίζοντας 2-1 με γκολ των Κετού, Μπαρτόλο τους Περιστεριώτες, οι οποίοι μείωσαν απλά με τον Ντάνι Γκαρθία και θα πρέπει να συνέλθουν άμεσα για να μην μπλέξουν σε περιπέτειες.

Η διάταξη των ομάδων

Οι Αρκάδες είχαν τον Παπαδόπουλο στο τέρμα, δεξί φουλ μπακ ήταν ο Κώτσιρας, αριστερό ο Μέντες και τριάδα στην άμυνα οι Λάσκαρης, Μπρόρσον, Χρυσόπουλος. Στα χαφ ξεκίνησαν οι Κουρμπέλης, Έντερ και στην επίθεση ήταν οι Μπαρτόλο, Κετού, Μακέντα σε σχηματισμό 3-4-3.

Ο Ατρόμητος είχε τον Χουτεσιώτη στο τέρμα, δεξί μπακ ήταν ο Μουντές, αριστερό ο Ούρονεν και στόπερ οι Σταυρόπουλος, Μάγκνουσον. Στα χαφ έκανε ντεμπούτο ο Ντάνι Γκαρθία και τον πλαισίωναν οι Μουτουσαμί, Τσιγγάρας, ενώ στην επίθεση ήταν οι Τσούμπερ, Πνευμονίδης, Περέα.

Γκολ ο Κετού

Ο Asteras AKTOR στην πρώτη φάση του αγώνα ευτύχησε ν' ανοίξει το σκορ. Στο 4' ο Μπαρτόλο δεν κατάφερε να νικήσει τον Χουτεσιώτη, όμως, στη συνέχεια από το λάθος του Ούρονεν ο Έντερ έκλεψε κι έστρωσε στον Κετού, ο οποίος με πλασέ έκανε το 1-0.

Γκολ ο Μπαρτόλο, απάντησε ο Ντάνι Γκαρθία

Οι Αρκάδες είχαν ψυχολογία με το γκολ και στο 11' πλησίασαν στο 2-0, αλλά ο Χουτεσιώτης απέκρουσε την κεφαλιά του Μπαρτόλο, έπειτα από την εξαιρετική σέντρα του Κώτσιρα. Η ομάδα της Τρίπολης, όμως, βρήκε το 2-0 στο 22'. Ο Κετού συνεργάστηκε με τον Μέντες, ο οποίος από αριστερά έβγαλε θαυμάσια σέντρα και Μπαρτόλο με κεφαλιά σημείωσε το 2-0.

Ο Ατρόμητος, όμως, δεν άφησε να του... ξεφύγει εντελώς το παιχνίδι και στο 23' μείωσε σε 2-1! Ο Ντάνι Γκαρθία στο ντεμπούτο του με φοβερό σουτ εκτός περιοχής νίκησε τον Παπαδόπουλο κι έβαλε την ομάδα του ξανά στο ματς.

Ακυρώθηκε πέναλτι

Οι Περιστεριώτες πίεσαν για το 2-2 και στο 29'ο Πνευμονίδης από γύρισμα του Τσούμπερ και άμεση πάσα του Τσιγγάρα, σούταρε από καλή θέση πάνω σε αντίπαλο.

Στο 45'+2' ο Μακέντα αστόχησε στην κεφαλιά σε φάουλ του Μπαρτόλο και στο 45'+4' ο Μόσχου έδειξε πέναλτι υπέρ των γηπεδούχων. Ο Τσίκο νικήθηκε από τον Χουτεσιώτη και στη συνέχεια το σουτ του Μπαρτόλο βρήκε στον Μουντέ. Ο διαιτητής έδειξε πέναλτι για χέρι και κίτρινη στον δεξιό μπακ του Ατρόμητου, αλλά κλήθηκε στο VAR για να ελέγξει τη φάση κι έκρινε ότι δεν υπάρχει παράβαση.

Ο Κέρκεζ στο 46' πέρασε τον Τσιλούλη και τον Οφόρι στο ματς για να κάνει πιο επιθετική την ομάδα του και ν' αναζητήσει το 2-2, αλλά ο Αστέρας έσβησε τον ρυθμό. Στο 59' σουτ του Μουτουσαμί δεν ανησύχησε τον Παπαδόπουλο, ενώ στο 64' σουτ του Μακέντα δεν προβλημάτισε ιδιαίτερα τον Χουτεσιώτη.

Στο 81' οι γηπεδούχοι άγγιξαν το 3-1, αλλά ο Χουτεσιώτης απέκρουσε στο τετ α τετ το σουτ του Παπακανέλλου, ενώ στο 82' ακυρώθηκε γκολ του Μακέντα, αφού ήταν εκτεθειμένος στην πάσα του Έντερ. Οι Αρκάδες μέχρι το φινάλε δεν επέτρεψαν άλλη φάση και φυσικά το γκολ στον μέτριο και πάλι Ατρόμητο κι έφτασαν δίκαια στη νίκη.

MVP: Ο Μπαρτόλο πέτυχε το δεύτερο γκολ και είχε συμμετοχή στο 1-0. Ένα ακόμα καλό ματς από τον Αργεντινό.

Στο ύψος τους: Οι Κετού, Μέντες, Έντερ είχαν εξαιρετική παρουσία για τον Αστέρα, από τον Ατρόμητο πάλεψε ο Ντάνι Γκαρθία.

Αδύναμος κρίκος: Ο Τσούμπερ και ο Περέα δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν επιθετικά την ομάδα τους.

Η γκάφα: Ο Ούρονεν στο πρώτο γκολ δεν κατάφερε ν' απομακρύνει και στο δεύτερο γκολ αδράνησε όλη η αμυντική γραμμή του Ατρόμητου.

Το στραγάλι: Ο Μόσχου έδωσε ένα πέναλτι υπέρ των γηπεδούχων στο φινάλε του πρώτου μέρους, που σωστά το ακύρωσε μέσω VAR. Δεν είχε δύσκολο έργο.

Το ταμείο του GAZZETTA: Οι Αρκάδες έδειξαν ότι ήθελαν πιο πολύ το ματς και δίκαια το πήραν. Προβληματίζει έντονα ο Ατρόμητος.

Asteras AKTOR (Γιώργος Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος, Κώτσιρας, Λάσκαρης, Μπρόρσον, Χρυσόπουλος, Μέντες, Κουρμπέλης (32' Τσίκο), Έντερ, Μπαρτόλο (91' Μπουζούκης), Κετού (71' Παπακανέλλος), Μακέντα (90' Ρικαρντίνιο).

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Μουντές (46' Τσιλούλης - 74' λ.τρ. Τσιλούλης), Σταυρόπουλος, Μάγκνουσον, Ούρονεν, Ντάνι Γκαρθία (85' Σερτζίνιο), Μουτουσαμί, Τσιγγάρας, Τσούμπερ, Πνευμονίδης (46' Οφόρι), Περέα (74' Τσαντίλας).