Ο Αστέρας Τρίπολης είναι κοντά σε συμφωνία με την Τζουγκάρντεν για την πώληση του Χρήστου Αλμύρα αντί ποσού άνω του 1 εκατ. ευρώ!

Ο Χρήστος Αλμύρας θα είναι η νέα περήφανη πώληση του Αστέρα AKTOR! Η ομάδα της Τρίπολης είναι κοντά σε συμφωνία με την Τζουργκάρντεν για την πώληση του διεθνή με την Εθνική Ελπίδων χαφ, αντί ποσού άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, χωρίς τα μπόνους, γεγονός που θα τον κατατάξει στα πλέον κερδοφόρα deal στην ιστορία του κλαμπ.

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να οριστικοποιηθεί το deal και εν συνεχεία ο νεαρός μέσος θα ταξιδέψει στη Σουηδία, ώστε να ολοκληρώσει το τυπικό σκέλος του deal και να ενταχθεί στη νέα του ομάδα.

O 21χρονος χαφ συμπεριλαμβάνεται στις πλέον επιτυχημένες μεταγραφές στην ιστορία των Κιτρινομπλέ καθώς πριν από ένα χρόνο αγοράστηκε από τον Μακεδονικό της Super League 2 αντί χαμηλού ποσού, προοριζόμενο αρχικά για τη Β' ομάδα, και μέσα σε ένα χρόνο εκτόξευσε την αξία του.

Ο Αλμύρας εντυπωσίασε στις 12 εμφανίσεις του με τον Αστέρα Β' AKTOR, πήρε «προαγωγή» στην πρώτη ομάδα στα... δύσκολα και προσέφερε στην επίτευξη της παραμονής που σε ένα χρονικό σημείο έμοιαζε χαμένη.

Φυσικά εφόσον αποχωρήσει ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να καλυφθεί το κενό του στα χαφ, από τη στιγμή που ήταν στα βασικά πλάνα του Γιώργου Αντωνόπουλου.

Aξιοσημείωτο, πως για την περίπτωση του είχε εκφράσει ενδιαφέρον και ο Ολυμπιακός, όμως εν τέλει ο Αλμύρας θα συνεχίσει την καριέρα του μακριά από την Ελλάδα.