Παντελίδης στο Gazzetta για Αλμύρα: «Με μία προπόνηση καταλάβαμε ότι το παιδί είναι έτοιμο»

Ο Σάββας Παντελίδης είναι ο προπονητής που έδωσε το... βάπτισμα του πυρός στον Χρήστο Αλμύρα σε επίπεδο Super League και μίλησε στο Gazzetta για τον νεαρό χαφ ενόψει της πώλησης του από τον Αστέρα AKTOR στην Τζουργκάρντεν.

Ο Αστέρας AKTOR είναι έτοιμος να ολοκληρώσει ακόμη μία σημαντική πώληση, καθώς απομένουν μόνο τα διαδικαστικά για τη μεταγραφή του Χρήστου Αλμύρα στην Τζουργκάρντεν. Ο 21χρονος χαφ μπορεί να θεωρηθεί μία από τις πιο επιτυχημένες μεταγραφές των Αρκάδων τα τελευταία χρόνια, καθώς αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από τον Μακεδονικό έναντι 40.000 ευρώ και, μόλις έναν χρόνο αργότερα, αποφέρει στα «κιτρινομπλέ» ταμεία 1,2 εκατομμύρια ευρώ, έχοντας ουσιαστικά πραγματοποιήσει μόλις... μισή σεζόν στη Super League.

Ο Θεσσαλονικιός μέσος αποκτήθηκε αρχικά για τη Β' ομάδα, όμως πριν καν ξεκινήσει η σεζόν στη Super League 2 ο Σάββας Παντελίδης τον ξεχώρισε, τον ανέβασε στην πρώτη ομάδα και τον στήριξε από την πρώτη στιγμή. Ο μετέπειτα διεθνής με την Εθνική Ελπίδων τον δικαίωσε απόλυτα με τις εμφανίσεις του.

Ο 21χρονος μέσος πήρε το βάπτισμα του πυρός στη Super League υπό τις οδηγίες του πολύπειρου τεχνικού, ο οποίος στη μακρόχρονη πορεία του στο ελληνικό ποδόσφαιρο έχει εμπιστευτεί και αναδείξει αρκετούς Έλληνες ποδοσφαιριστές, οι οποίοι έφτασαν μέχρι και την Εθνική ομάδα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι Αθανασιάδης, Τσιφτσής, Μανιάς, Βαλεριάνος και Κώτσιρας.

Ο Σάββας Παντελίδης μίλησε στο Gazzetta για τον Χρήστο Αλμύρα και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο πώς ο Θεσσαλονικιός χαφ βρέθηκε στην Τρίπολη, γιατί τον ξεχώρισε και ποια είναι τα στοιχεία που κάνουν τη διαφορά στο παιχνίδι του.

«Ο Γαλανακόπουλος βρήκε τον Αλμύρα, ο μεγαλομέτοχος μου ζήτησε να ελληνοποιήσω τον Αστέρα»

Πως ήρθε ο Αλμύρας στον Αστέρα;

«Το παιδί αυτό ήρθε αρχικά για τη δεύτερη ομάδα. Νομίζω τον βρήκε ο Νίκος Γαλανακόπουλος. Το καλοκαίρι, όταν τον είχαν πάρει, ο Νίκος μου είπε: "Να ξέρεις, πρέπει να δεις ένα παιδί που έχουμε πάρει για τη δεύτερη ομάδα". Το πρώτο του παιχνίδι ήταν στο Κύπελλο με την Κηφισιά στο Ζηρίνειο.

Πριν από εκείνο το ματς, υπήρχε μια συζήτηση που είχαμε με τη διοίκηση. Ο μεγαλομέτοχος μου είχε εκφράσει την επιθυμία να ελληνοποιήσουμε την ομάδα. Είχαμε ήδη φέρει τον Αλμύρα σε μία-δύο προπονήσεις με την πρώτη ομάδα, γιατί μόλις είχε ξεκινήσει και δεν είχαμε προλάβει να τον δούμε σε επίσημο παιχνίδι, επειδή δεν είχε αρχίσει η Β' ομάδα».

Γιατί τον επέλεξες να κάνει προπονήσεις με την ανδρική ομάδα;

«Τον είχαμε δει σε ένα εσωτερικό φιλικό. Εγώ είχα τις πληροφορίες από τον Νίκο Γαλανακόπουλο, που μου έλεγε: ¨"Να ξέρεις, αυτός είναι έτοιμος". Επίσης, ο βοηθός μου, ο Χρήστος Ρόγκας, τον είχε δει σε αρκετές προπονήσεις της δεύτερης ομάδας και μου είπε ότι πρόκειται για πολύ καλό ποδοσφαιριστή.

Επειδή υπήρχε η υποχρέωση να αγωνίζεται ένας μικρός στο Κύπελλο, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε με δύο νεαρούς, ώστε να έχουμε μεγαλύτερη ευελιξία στις αλλαγές. Έτσι, ο ένας ήταν ο Αλμύρας.

Παραμονή του αγώνα ήρθε να κάνει προπόνηση με την πρώτη ομάδα και εντυπωσιαστήκαμε. Με μία μόλις προπόνηση καταλάβαμε ότι το παιδί είναι έτοιμο. Την επόμενη μέρα τον βάλαμε βασικό και ανταπεξήλθε όπως έπρεπε. Βέβαια είναι διαφορετικό το Κύπελλο από το πρωτάθλημα.

Αμέσως μετά την Κηφισιά παίξαμε με τον Βόλο και τον ΠΑΟΚ. Κόντρα στον ΠΑΟΚ είχα δυο έμπειρα παιδιά για τα χαφ, όπως ο Γιαμπλόνσκι και ο Τζανδάρης, όμως ενώ χάναμε στο ημίχρονο αποφασίσαμε στο 60' να βάλουμε τον Χρήστο.

Μετά το παιχνίδι με την Κηφισιά πήραμε μια οριστική απόφαση. Ο Χρήστος δεν θα επέστρεφε στη δεύτερη ομάδα. Από εκείνη τη στιγμή θεωρήσαμε ότι είναι πλέον μέλος της πρώτης ομάδας και μόνο σε μεγάλη ανάγκη θα πήγαινε στην δεύτερη ομάδα.

Δεν διαπραγματευόμασταν πλέον το επίπεδό του. Είχαμε καταλάβει ότι μπορούσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Super League. Με την προπόνηση που κάνει σου λέει "κοίταμε"»!

«Είχα καταλάβει πως θα έφευγα αν έχανα από ΠΑΟΚ ή Πανσερραϊκό και εγώ εμπιστεύτηκα τον Αλμύρα»

Ποια στοιχεία ξεχώρισες σε αυτό το παιδί;

«Αυτό που με κέρδισε ήταν το μυαλό του. Είναι ένα παιδί πάρα πολύ συγκεντρωμένο στον ρόλο του. Για έναν χαφ, η οργάνωση στο μυαλό είναι ίσως το σημαντικότερο στοιχείο. Όταν έχει ξεκάθαρο τι πρέπει να κάνει, όλα γίνονται πιο εύκολα.

Ο Χρήστος είναι τέτοιο παιδί. Ακούει, δουλεύει πάνω σε αυτά που του ζητάς και κάνει ακόμη περισσότερα, χωρίς να κάνει τρελά πράγματα. Δεν θα τον δεις να παρασύρεται ή να βγαίνει εκτός ρόλου και να πηγαίνει από τη μία γραμμή του γηπέδου στην άλλη. Είναι πολύ κοντρολαρισμένος, κυρίως πνευματικά.

Σαν ποδοσφαιριστής, φυσικά, χρειαζόταν και χρειάζεται ακόμη δουλειά. Όλα μπορούν να βελτιωθούν. Όμως το μυαλό του είναι πολύ ώριμο ποδοσφαιρικά και απορροφά αμέσως ό,τι του λες. Είναι πολύ σημαντικό για ένα παιδί αυτής της ηλικίας.

Έχει καλές επαφές με την μπάλα, είναι εξαιρετικός στις προσωπικές μονομαχίες και γενικά κάνει όσα πρέπει μέσα στο γήπεδο».

Περίμενες ότι τόσο σύντομα θα έκανε μεταγραφή στο εξωτερικό;

«Θα σου πω κάτι χαρακτηριστικό. Είχα καταλάβει πως αν έχανα στα παιχνίδια με ΠΑΟΚ και Πανσερραϊκό θα έφευγα. Εγώ επέλεξα να τον βάλω στο πρώτο στο 60' και στο δεύτερο έπαιξε σε όλο το ματς.

Για έναν προπονητή που έχει στον πάγκο παίκτες με παραστάσεις και αποφασίζει να βάλει σε τόσα κρίσιμα ματς ένα τέτοιο παιδί καταλαβαίνεις ότι κάτι μου έδειχνε. Μια θέληση. Ήθελε να παίξει περισσότερο από οποιονδήποτε. Προσαρμοζόταν πολύ γρήγορα, διάβαζε σωστά το παιχνίδι.

Στο 3-3 με τον ΠΑΟΚ μπήκε αλλαγή στο 60', σε ένα ματς που από 1-0 υπερ μας έγινε 1-3 από τον... Κωνσταντέλια, ο οποίος είχε πάρει την ομάδα του από το χέρι. Το ματς έγινε 3-2, αποφασίσαμε να ρισκάρουμε και ο ένας αμυντικός χαφ να ήταν ο μικρός, ο οποίος όταν χανόταν η μπάλα θα πήγαινε στον Κωνσταντέλια.

Από το 60ό λεπτό και μετά, κάθε φορά που χάναμε την μπάλα, είτε δεν μπορούσαν να βρουν τον Κωνσταντέλια είτε ο μικρός κέρδιζε τη μονομαχία. Ήμουν απόλυτα ικανοποιημένος από την εμφάνισή του. Μετά πήγαμε στις Σέρρες, ήξερα την κατάσταση, όμως εγώ εμπιστεύτηκα τον μικρό. Τον εμπιστεύτηκα κι εκείνος με δικαίωσε, έστω και λίγο αργότερα.

Ακόμη θυμάμαι ότι, όταν έφυγα από τον Αστέρα, μου έστειλε μήνυμα, γιατί κατάλαβε ότι εγώ του είχα δώσει το πρώτο του βήμα.

Μάλιστα, εκείνη την περίοδο είχα μιλήσει και με τον ομοσπονδιακό προπονητή της Εθνικής Ελπίδων, τον κύριο Ταουσιάνη, και του είχα πει με σιγουριά πως αυτό το παιδί δεν μπορεί να πάει πίσω. Είναι παιδί για να προχωρήσει.

Ξαναλέω όμως ότι όλα ξεκίνησαν από τον Νίκο, που τον εντόπισε και πίστεψε σε αυτόν από την πρώτη στιγμή. Μετά από την κουβέντα με τον μεγαλομέτοχο πως πρέπει να βάλουμε αρκετούς νεαρούς Έλληνες παίκτες, ακόμα και με κόστος. Για παράδειγμα στο τελευταίο μου ματς με τον Πανσερραϊκό τελειώσαμε το ματς με επτά Έλληνες! Αρχίσαμε την ελληνοποίηση αλλά δεν πρόλαβα, επειδή μετά τον Πανσερραϊκό ολοκληρώθηκε η συνεργασία μας».

«Ο Αλμύρας είναι καταπληκτικός στο να σταματάει τις επιθέσεις, είναι παιδί που ακούει και καταλαβαίνει»

Πιστεύεις πως από τη στιγμή που επί της ουσίας έχει μισή σεζόν ως παίκτης Super League θα μπορούσε να μείνει ένα χρόνο ακόμα στον Αστέρα AKTOR για να εξελίξει περισσότερο το παιχνίδι πριν κάνει το βήμα για το εξωτερικό;

«Νομίζω πως παίζει ρόλο και η μεταγραφή του Κουρμπέλη. Είναι πιθανό να έπαιζε λιγότερο ο Αλμύρας εάν αποφάσιζε ο προπονητής να έπαιζε με έναν κόφτη. Αυτό το λέω από... μακριά και από προπονητικό άποψη. Θα μπορούσε βέβαια να έπαιζε πολύ καλά με τον Κουρμπέλη, εφόσον ο προπονητής έπαιζε με δυο «6αρια».

Ο Αλμύρας είναι καταπληκτικός στο να σταματάει τις επιθέσεις του αντιπάλου. Είναι πάντα εκεί που πρέπει και είναι σκληρός στις μονομαχίες. Για μένα έκανε καλά που έφυγε τώρα. Πρέπει να πάει κάπου που θα επενδύσουν πάνω του».

Ποιο θεωρείς πως είναι το βασικό του προσόν που τον έκανε να ξεχωρίσει τόσο άμεσα;

«Στα νέα παιδιά έχει πολύ μεγάλη σημασία να μπορούν να κατανοούν τις οδηγίες του προπονητή, γιατί μόνο έτσι βελτιώνονται. Ο Χρήστος είναι ένα τέτοιο παιδί. Καταλαβαίνει τι του ζητάς και φαίνεται ότι εξελίσσεται συνεχώς.

Όταν ένας ποδοσφαιριστής έχει τη διάθεση να βελτιωθεί, όταν ο χαρακτήρας του τον οδηγεί να αφομοιώνει όσα του λες και να αναλύει τα λάθη του, τότε είναι σχεδόν βέβαιο ότι, αν δεν αλλάξει αυτή τη νοοτροπία, θα γίνεται κάθε μέρα καλύτερος».

Ως προπονητής με τη δική σου εμπειρία ποια είναι η συμβουλή που θα ήθελες να δώσεις στον Αλμύρα για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του;

«Η συμβουλή μου είναι να παραμείνει ακριβώς ο ίδιος. Να συνεχίσει να... κουνάει το κεφάλι του με τον ίδιο τρόπο. Είναι παιδί που καταλαβαίνεις ότι καταλαβαίνει τις εντολές που του δίνεις. Είναι ένα παιδί που ακούει, καταλαβαίνει αμέσως τι του ζητάς και πολλές φορές δεν εκφράζει τη χαρά του.

Να παραμείνει ταπεινός, να συνεχίσει να δουλεύει και να λειτουργεί σαν "σφουγγάρι", όπως έκανε από τις πρώτες ημέρες που ήρθε κοντά μας. Έχει τεράστια περιθώρια εξέλιξης και ο δρόμος που ανοίγεται μπροστά του είναι μεγάλος. Είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρει».