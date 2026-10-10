Τα γκολ και τα καλύτερα στιγμιότυπα της αναμέτρησης Asteras AKTOR - Ατρόμητος 2-1.

Ο Asteras AKTOR πέτυχε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα, απέναντι στον Ατρόμητο με 2-1 και ξέφυγε από τις τελευταίες θέσεις.

Στο 4' από λάθος του Ούρονεν ο Κετού με πλασέ σημείωσε το 1-0. Οι Αρκάδες στο 22' έκαναν το 2-0 με κεφαλιά του Μπαρτόλο σε σέντρα του Μέντες, ενώ ο Ατρόμητος μείωσε στο επόμενο λεπτό με ωραίο πλασέ εκτός περιοχής του Ντάνι Γκαρθία, όμως, δεν κατάφερε να βρει άλλο γκολ κι έφυγε ηττημένος από την Τρίπολη.

Τα highlights της αναμέτρησης