Σε ένα στάδιο μονταρίσματος της ομάδας και με άλλα νέα πρόσωπα να είναι να πιάσουν Λιμάνι ο Ολυμπιακός είχε τουλάχιστον 3 λόγους να είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένος. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Ο Ολυμπιακός στο πιο δυνατό του φιλικό τεστ ως τώρα και θεωρητικά και πρακτικά το δυνατότερο παιχνίδι που θα δώσει ως το τέλος της προετοιμασίας του στην Ολλανδία (μετά και το πέρας του β’ σταδίου) ηττήθηκε μεν αλλά χαμογέλασε δε. Και αυτό διότι ξεκινώντας τον αγώνα με τον πάντα υπολογίσιμο και ισχυρό Άγιαξ, που είχε την πρόβα τζενεράλε του, είχε βασικούς τους Πόποβιτς και Σμαϊλοβιτς που πήραν πολύ καλό βαθμό ως νέα πρόσωπα. Ο μεν Πόποβιτς έδειξε ότι είναι ένας γκολκίπερ που μπορεί να σταθεί ακόμα και ως πρώτος. Ναι είαι νωρίς..

Ναι ήταν το πρώτο του ματς με τα ερυθρόλευκα ως βασικός πλην όμως από τις προπονήσεις έχει δείξει σταθερότητα, καλές τοποθετήσεις, έχει καλές αποκρούσεις και προσπαθεί να βλέπει γήπεδο. Πχ σε κάποια φάση ο Φορτούνης του ζήτησε τη μπάλα και χωρίς να το σκεφτεί τον έψαξε αμέσως με τα χέρια. Είναι γκολκίπερ με διάθεση να προσφέρει και στο δημιουργικό σκέλος. Το έτερο πρόσωπο ήταν ο Σμαϊλοβιτς.

Ο ίδιος ο νεαρός στόπερ στις δηλώσεις του μετά το 1-0 από τον Άγιαξ δήλωσε ότι θέλει μία εβδομάδα για να βρεθεί στο 100% από πλευράς γενικότερης κατάστασης και επίσης έδειξε ότι ξέρει που ήρθε αλλά και τις απαιτήσεις.

Η χημεία των παλιών και ο νέος και ωραίος Ρόκα

Ένα χαρακτηριστικό που έχει να κάνει με τους παλιούς του Ολυμπιακού γενικά είναι το πόσο καλή χημεία έχουν μεταξύ τους οι Φορτούνης, Ροντινέϊ, Τσικίνιο και Γιάρεμτσουκ. Ειδικά ο Φορτούνης με τον Τσικίνιο ψάχνουν ο ένας τον άλλον συνέχεια και επιδιώκουν να βγάζουν καλές συνεργασίες. Ο δε Φορτούνης βγάζει ακόμα πιο μεγάλη μαχητικότητα και στο πρέσινγκ αλλά και στα μαρκαρίσματά του και δεν δείχνει να πτοείται παίζοντας ως εξτρέμ. Δηλαδή να επηρεάζεται αγωνιστικά. Αφήσαμε για το τέλος τον Γιοέλ Ρόκα. Τον νέο και ωραίο από την Ισπανία

Φυσικά πρωτο ματς ήταν αλλά ο μικρός πήγε να βγάλει γκολ, ζόρισε την αντίπαλη άμυνα και συνολικά ανέδειξε την εικόνα ενός παίκτη που μπορεί να δώσει βοήθειες δημιουργικά και επιθετικά. Ο Ολυμπιακός σε αυτήν την φάση έχει ανάγκη τους παλιούς αλλά έχει ανάγκη να τυ βγουν και οι περισσότερες, εάν όχι όλες οι μεταγραφές του. Και υπό αυτήν την κατεύθυνση το φιλικό με τον Άγιαξ έστειλε ωραία μηνύματα και χαροποίησε τους ανθρώπους των Πειραιωτών.

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει!