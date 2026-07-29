Champions League: Τα αποτελέσματα και τα ζευγάρια στον τρίτο προκριματικό

Όλα τα αποτελέσματα στον β' προκριματικό γύρο του Champions League και τα ζευγάρια στον τρίτο προκριματικό γύρο.

Η Άαρχους έκανε το θαύμα, απέκλεισε τη Λεχ Πόζναν στα πέναλτι κι ενώ οι Δανοί είχαν ηττηθεί 3-0 στην έδρα τους στον πρώτο αγώνα. Έτσι, η ΑΕΚ ανέβηκε στους ισχυρούς των playoffs του Champions League μετά τον αποκλεισμό των Δανών. Εκεί φιλοδοξεί να βρεθεί και ο Ολυμπιακός αν περάσει τη Ναϊμέγκεν.

Η Μπερ Σεβά του Κάνγκουα, παράλληλα, ο οποίος θα ενταχθεί σύντομα στον Παναθηναϊκό απέκλεισε με τη σειρά της τη Βίκινγκουρ. Σημαντική πρόκριση και για τη Φενέρμπαχτσε στην έδρα της Γκόρνικ Ζάμπρζε.

Αναλυτικά τα αποτέσματα (στην παρένθεση το σκορ του πρώτου αγώνα):

Κουόπιο (Φινλανδία)-Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) 0-2 (0-1)

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ)-Μιάλμπι (Σουηδία) 0-0 (0-3)

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)-Τουν (Ελβετία) 3-2 παρ. 2-2 κ.δ. (1-1)

Χαρτς (Σκωτία)-Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 0-2 (0-4)

Τσέλιε (Σλοβενία)-Εγκνατία (Αλβανία) 4-1 πέν., 2-2 κ.δ. και παρ. (3-3)

Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)-Αραράτ (Αρμενία) 2-1 (0-2)

Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)-Ομόνοια (Κύπρος) 6-5 πέν., 1-0 κ.δ.-παρ. (0-1)

Ζαλγκίρις (Λιθουανία)-Κλάκσβικ (Νησιά Φαρόε) 1-0 (0-0)

Λεχ Πόζναν (Πολωνία)-Άαρχους (Δανία) 3-4 πέν., 0-3 κ.δ κι 1-4 παρ.(4-1)

Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία)-Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) 2-2 (0-1)

Χάποελ Μπερ Σεβά (Ισραήλ)-Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ (Ισλανδία) 2-0 (1-2)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Λαρν (Βόρεια Ιρλανδία) 5-0 (4-0)

Γκόρνικ Ζάμπρζε (Πολωνία)-Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 1-1 (0-1)

Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία)-Ιμπέρια Τιφλίδας (Γεωργία) 1-1 (2-0)

Τα ζευγάρια της Γ' προκριματικής φάσης

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) - Ζαλγκίρις (Λιθουανία)

Μιάλμπι (Σουηδία) - Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία)

Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) - Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)

Ααρχους (Δανία) - Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)

Αραράτ Αρμένια (Αρμενία) - Τσέλιε (Σλοβενία)

Χαποέλ Μπερ Σεβά (Ισραήλ) - Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Ολυμπιακός (Ελλάδα) - Ναϊμέγκεν (Ολλανδία)

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) - Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) - Στουρμ Γκρατς (Αυστρία)

Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) - Λιόν (Γαλλία)

