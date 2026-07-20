Ο Σμαϊλοβιτς - σε πρώτο πλάνο - με την εικόνα του και ο Κουτσίδης αναδεικνύουν μία νέα δυναμική στην άμυνα του Ολυμπιακού, ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ.

Έχει γίνει σιγά σιγά talk of the town. Ο λόγος για τον 22χρονο Σουηδοβόσνιο στόπερ, Ζινεντίν Σμαϊλοβιτς, που έπαιξε βασικός και δίπλα στον Πιρόλα στην ήττα του Ολυμπιακού με σκορ 1-0 από τον Άγιαξ. Το νέο απόκτημα των Πειραιωτών για την θέση του στόπερ με την δύναμή του, τις τοποθετήσεις του και την μαχητικότητά του δημιουργεί μία καινούρια δυναμική στο σκέλος των στόπερ.

Εάν βάλουμε στην εξίσωση και τον νεαρό Κουτσίδη τότε σε αυτήν την φάση έχουμε μία πεντάδα στόπερ που δημιουργεί άλλες αγωνιστικές ισορροπίες και η οποία είναι ήδη διαφορετική σε σχέση με πέρυσι. Με τους Ρέτσο, Πιρόλα, Κάρμο, Σμαϊλοβιτς και Κουτσίδη οι επιλογές του κόουτς Μεντιλίμπαρ είναι σαφώς πολύ περισσότερες. Θα μπορεί να αντλεί στόπερ από μία... δεξαμενή με πιο μεγάλο αριθμό αλλά και έξτρα ποιότητα καθώς να μην ξεχνάμε ότι είναι και η επιλογή του Κάρμο.

Ο Σμαϊλοβιτς μπορεί να μην έχει την ταχύτητα των Ρέτσου και Πιρόλα, ωστόσο στο αμυντικό σκέλος έχει τις δυνατότητες και τις προοπτικές να κουμπώσει καλά καθότι δεν παρατά τις φάσεις, έχει δυναμισμό στο πώς παίζει και βάζει και αρκετές φορές σωστά το κορμί του στον αγωνιστικό χώρο και αναφορικά με τους αντιπάλους του. Από την στιγμή που και ο Σμαϊλοβιτς και ο Κουτσίδης - που είχε ασίστ με τη Φορτούνα Σιτάρντ - συνεχίσουν έτσι και ακόμα πιο καλά θα κάνουν πολύ πιο δυνατή την γραμμή των στόπερ του Ολυμπιακού και θα δημιουργήσουν συνθήκη για να αλλάξουν τη σχετική και υπάρχουσα ιεραρχία.

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει!