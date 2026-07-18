Μετά την αποχώρηση του από τον Παναιτωλικό ο Αλεξάντρου Ματσάν επιστρέφει στο MLS για λογαριασμό της St. Louis City.

Όπως είναι γνωστό από την αρχή του μήνα ο Αλεξάντρου Ματσάν δεν θα συνεχίσει στον Παναιτωλικό, καθώς το συμβόλαιο του ολοκληρώθηκε και παρά την υπερβατική πρόταση του Τίτορμου δεν θα παραμείνει στο Αγρίνιο. Ο βραχύσωμος χαφ έφτασε κοντά στην Κορόνα Κίελτσε της Πολωνίας, όμως τελικά θα συνεχίσει την καριέρα του σε πιο... γώριμο για εκείνον πρωτάθλημα.

Όπως αναφέρουν στις ΗΠΑ ο 26χρονος μέσος υπέγραψε στο MLS για λογαριασμό της St. Louis City. Ο Ρουμάνος επιστρέφει στο πρωτάθλημα της Αμερικής μετά το πετυχημένο πέρασμα του στην Columbus Crew, με την οποία μέτρησε 117 εμφανίσεις, με 7 γκολ και 18 ασίστ, ενώ το 2023 κατέκτησε το MLS Cup.

Φυσικά, ο Παναιτωλικός εχει καλύψει ήδη το κενό του Ματσάν στο «10» με την απόκτηση του Αμίν Μπάσι, την περίπτωση του οποίου διαβάσατε στο Gazzetta.

Με τον Τίτορμο στο στήθος ο Ρουμάνος μέτρησε 40 εμφανίσεις, σκόραρε έξι γκολ και μοίρασε τρεις ασίστ.