Ματσάν: Υπέγραψε σε ομάδα του MLS
Όπως είναι γνωστό από την αρχή του μήνα ο Αλεξάντρου Ματσάν δεν θα συνεχίσει στον Παναιτωλικό, καθώς το συμβόλαιο του ολοκληρώθηκε και παρά την υπερβατική πρόταση του Τίτορμου δεν θα παραμείνει στο Αγρίνιο. Ο βραχύσωμος χαφ έφτασε κοντά στην Κορόνα Κίελτσε της Πολωνίας, όμως τελικά θα συνεχίσει την καριέρα του σε πιο... γώριμο για εκείνον πρωτάθλημα.
Όπως αναφέρουν στις ΗΠΑ ο 26χρονος μέσος υπέγραψε στο MLS για λογαριασμό της St. Louis City. Ο Ρουμάνος επιστρέφει στο πρωτάθλημα της Αμερικής μετά το πετυχημένο πέρασμα του στην Columbus Crew, με την οποία μέτρησε 117 εμφανίσεις, με 7 γκολ και 18 ασίστ, ενώ το 2023 κατέκτησε το MLS Cup.
🇷🇴 Sources: St. Louis City has signed Romanian midfielder Alex Matan on a free transfer. @Emishor 1st.July 18, 2026
Matan, 26, won MLS Cup with the Columbus Crew in 2023. Current STL head coach Yoann Damet was an assistant on that Crew team.
Matan had 6g/3a last season for Panetolikos. pic.twitter.com/rOlt6FzQui
Φυσικά, ο Παναιτωλικός εχει καλύψει ήδη το κενό του Ματσάν στο «10» με την απόκτηση του Αμίν Μπάσι, την περίπτωση του οποίου διαβάσατε στο Gazzetta.
Με τον Τίτορμο στο στήθος ο Ρουμάνος μέτρησε 40 εμφανίσεις, σκόραρε έξι γκολ και μοίρασε τρεις ασίστ.
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