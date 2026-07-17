Παναιτωλικός: Ακυρώθηκε το φιλικό με τον Αστέρα, πρόβα τζενεράλε με την Τρουά
Αλλαγή στον προγραμματισμό των φιλικών του Παναιτωλικού και του Αστέρα AKTOR. Το... καθιερωμένο παχνίδι προετοιμασίας των δυο ομάδων φέτος θα ακυρωθεί, καθώς ήταν να παίξουν στo Αγρίνιο στις 12 Αυγούστου, όμως η κλήρωση του πρωταθλήματος τα έφερε να αναμετρηθούν μεταξύ τους (στο ίδιο γήπεδο) 10 ημέρες αργότερα, για την περεμιέρα της Stoiximan Super League.
Εν τέλει ο Τίτορμος θα κάνει την πρόβα τζεναράλε του για την 14η διαδοχική χρονιά του στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου με δυνατό διεθνές φιλικό, με αντίπαλο την Τρουά. Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου θα αντιμετωπίσει τους πρωταθλητές της Ligue 2, στη Γαλλία, στις 14 Αυγούστου.
Από την πλευρά του, φυσικά και ο Αστέρας AKTOR θα κλείσει νέο φιλικό, το οποίο θα είναι το τελευταίο του συνόλου του Γιώργου Αντωνόπουλου πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων.
Τα φιλικά του Παναιτωλικού
- 29 Ιουλίου: Παναιτωλικός – ΠΑΣ Πύργος (Emileon)
- 1 Αυγούστου: Πανιώνιος – Παναιτωλικός
- 5 Αυγούστου: Λεβαδειακός – Παναιτωλικός
- 14 Αυγούστου: Τρουά – Παναιτωλικός
Τα φιλικά του Αστέρα AKTOR στην Ολλανδία
- 23 Ιουλίου: Αστέρας AKTOR – Γκενκ
- 25 Ιουλίου: Αστέρας AKTOR – Μπέερσχοτ
- 28 Ιουλίου: Αστέρας AKTOR – Σπάρτα Ρότερνταμ
- 31 Ιουλίου: Αστέρας AKTOR – Ντεν Χάαγκ
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