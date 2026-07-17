Το φιλικό παιχνίδι του Παναιτωλικού με τον Αστέρα AKTOR δεν θα διεξαχθεί και αντ' αυτού οι Αγρινιώτες θα αντιμετωπίσουν την Τρουά στην Γαλλία.

Αλλαγή στον προγραμματισμό των φιλικών του Παναιτωλικού και του Αστέρα AKTOR. Το... καθιερωμένο παχνίδι προετοιμασίας των δυο ομάδων φέτος θα ακυρωθεί, καθώς ήταν να παίξουν στo Αγρίνιο στις 12 Αυγούστου, όμως η κλήρωση του πρωταθλήματος τα έφερε να αναμετρηθούν μεταξύ τους (στο ίδιο γήπεδο) 10 ημέρες αργότερα, για την περεμιέρα της Stoiximan Super League.

Εν τέλει ο Τίτορμος θα κάνει την πρόβα τζεναράλε του για την 14η διαδοχική χρονιά του στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου με δυνατό διεθνές φιλικό, με αντίπαλο την Τρουά. Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου θα αντιμετωπίσει τους πρωταθλητές της Ligue 2, στη Γαλλία, στις 14 Αυγούστου.

Από την πλευρά του, φυσικά και ο Αστέρας AKTOR θα κλείσει νέο φιλικό, το οποίο θα είναι το τελευταίο του συνόλου του Γιώργου Αντωνόπουλου πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων.

Τα φιλικά του Παναιτωλικού

29 Ιουλίου: Παναιτωλικός – ΠΑΣ Πύργος (Emileon)

Παναιτωλικός – ΠΑΣ Πύργος (Emileon) 1 Αυγούστου: Πανιώνιος – Παναιτωλικός

Πανιώνιος – Παναιτωλικός 5 Αυγούστου: Λεβαδειακός – Παναιτωλικός

Λεβαδειακός – Παναιτωλικός 14 Αυγούστου: Τρουά – Παναιτωλικός

Τα φιλικά του Αστέρα AKTOR στην Ολλανδία