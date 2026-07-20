Ο Γιάννης Αναστασίου έδωσε άδεια στους παίκτες του Παναιτωλικού μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή (24/7) και από το Σάββατο θα γεμίσει ξανά το «Emileon».

Ο Παναιτωλικός άρχισε τη σκληρή δουλειά της προετοιμασίας του για την επόμενη σεζόν από την 1η Ιουλίoυ και λίγο μετά το πρώτο απαιτητικό φιλικό τεστ κόντρα στην Ομόνοια ο Γιάννης Αναστασίου αποφάσισε να δώσει λίγες μέρες ξεκούρασης στους ποδοσφαιριστές του.

Μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή (24/7) οι παίκτες του Τίτορμου θα έχουν την ευκαιρία να αποφορτιστούν και το Σάββατο 25 Ιουλίου θα επιστρέψουν στο «Emileon», όπου επί της ουσίας θα αρχίσει το δεύτερο μισό της προετοιμασίας, κατά το οποίο θα γίνουν τέσσερα φιλικά παιχνίδια, με πρώτο στις 29 Ιουλίου, στο προπονητικό κέντρο της ομάδας, με φιλοξενούμενο τον Πύργο.

Στο πρόγραμμα των φιλικών που είναι γνωστό η νέα προσθήκη είναι ένα παιχνίδι με το Μαρκό στο Αγρίνιο που θα γίνει στις 9 Αυγούστου. Εκείνη την ημέρα τα Καναρίνια είχαν ανακοινώσει ματς με την Κηφισιά αλλά τελικά η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο θα βρίσκεται στην Κύπρο για διεθνές φιλικό με τον ΑΠΟΕΛ.

Στην επιστροφή στις προπονήσεις είναι πιθανό να υπάρχει και νέο πρόσωπο. Πιθανότατα μέσα στην εβδομάδα θα βρίσκεται στην Ελλάδα ο Μάρβελους Νακάμπα, ο οποίος εφόσον ολοκληρώσει το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του θα πιάσει δουλειά με τη νέα του ομάδα. Από εκεί και πέρα οι Αγρινιώτες κινούνται στην αγορά για «8αρι», εξτρέμ και φορ.

Τα φιλικά του Παναιτωλικού