Αναστασίου: «Κοιτάμε και την αγορά της Κύπρου»

Ο Γιάννης Αναστασίου μίλησε στο ThemaSports μετά το φιλικό του Παναιτωλικού με την Ομόνοια και αναφέρθηκε τόσο στον αγώνα, όσο και στην... ενδιαφέρουσα αγορά της Κύπρου.

Ο Παναιτωλικός στο πρώτο του φιλικό παιχνίδι έκανε καλό πρώτο μέρος κόντρα στη σαφώς πιο έτοιμη Ομόνοια, η οποία σε μια εβδομάδα θα αγωνιστεί στα προκριματικά του Champions League, όμως εν τέλει έχασε με 2-1. Ο Γιάννης Αναστασίου μίλησε στο ThemaSports για το παιχνίδι και έκανε αναφορά σε «καλό τεστ», ενώ στάθηκε στη διαφορά ετοιμότητας των δυο ομάδων.

Ο Έλληνας τεχνικός αναφέρθηκε και στην αγορά της Κύπρου, την οποία παρακολουθούν στο «Emileon». Θυμίζουμε πως τον περασμένο Ιανουάριο οι Αγρινιώτες απέκτησαν τον διεθνή Κύπριο χαφ, Γιάννη Σατσιά, από τον ΑΠΟΕΛ.

Οι δηλώσεις του Γιάννη Αναστασίου

«Ωραία αίσθηση να βρίσκεσαι στο Γ.Σ.Π., δεν είναι ότι πιο ευχάριστο να παίζεις αντίπαλος με την Ομόνοια. Ήταν ένα καλό τεστ και για τις δύο ομάδες. Για εμάς ήταν το πρώτο φιλικό, δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι στο βαθμό που θέλουμε αλλά παίζαμε απέναντι σε έναν πιο έτοιμο αντίπαλο, που την επόμενη εβδομάδα έχει προκριματικά Champions League και ο βαθμός ετοιμότητάς του είναι πιο υψηλός.

Έγινε καλό ματς, το ευχαριστήθηκε ο κόσμος. Έγιναν λάθη και από τις δύο ομάδες. Προσπάθησε να έχει ρυθμό το παιχνίδι, έγιναν φάσεις. Κρατάμε τα θετικά και κοιτάμε να διορθώσουμε τις αδυναμίες μας.

Για την Ομόνοια ήταν καλό που έδειξε χαρακτήρα και ανέτρεψε το σκορ. Την επόμενη εβδομάδα θα χρειαστεί και λίγο τύχη. Δεν αρκεί μόνο η ικανότητα και η ποιότητα αυτή την περίοδο», σχολίασε αρχικά.

Εν συνεχεία ερωτώμενος για το αν ο Παναιτωλικός κοιτά την αγορά της Κύπρου ανέφερε: «Θα ήθελα τον Εβάλντο (σ.σ. γέλια). Πλάκα κάνω. Είναι αγορά που έχει ενδιαφέρον και αρκετούς καλούς παίκτες. Είναι νωρίς για ακόμα, υπάρχουν πέντε εβδομάδες μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα και έχουμε να δούμε πράγματα. Είναι αγορά που την κοιτάζουμε».