Ο Αλεξάντρου Ματσάν αποχωρεί από τον Παναιτωλικό.

Ο Παναιτωλικός ήθελε και προσπάθησε να κρατήσει τον Αλεξάντρου Ματσάν.

Ο 26χρονος (29/8/99) Ρουμάνος δεξιοπόδαρος εξτρέμ, όμως, αναζητούσε περισσότερα χρήματα κι έτσι αποχωρεί από τον Παναιτωλικό, με τον οποία μέτρησε 40 συμμετοχές, 6 γκολ και 3 ασίστ.

Ο Ματσάν σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram αποχαιρέτησε τον Παναιτωλικό με το εξής μήνυμα: «Ευχαριστώ Παναιτωλικέ για όλα. Παρόλο που ο χρόνος μου εδώ ήταν μόνο μία σεζόν, ήταν σύντομη, αλλά πραγματικά όμορφη εμπειρία για μένα και την οικογένειά μου. Ήταν τιμή μου να φοράω αυτό το σήμα και να είμαι μέλος αυτού του συλλόγου.

Προς τους κατοίκους του Αγρινίου, σας ευχαριστώ για την άνευ όρων αγάπη που μου δείξατε από την πρώτη κιόλας μέρα. Η υποστήριξη, το πάθος και η ζεστασιά σας έκαναν κάθε στιγμή ξεχωριστή.

Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για το μέλλον».