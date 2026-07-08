Ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμίν Μπάσι για τα επόμενα δύο χρόνια.

Λίγες ώρες μετά το κλείσιμο της συμφωνίας με την πλευρά του Αμίν Μπάσι, ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε επίσημα την ολοκλήρωση της μεταγραφής του και την ένταξή του στο ρόστερ του.

Πρόκειται για 28χρονο Μαρονικό επιτελικό χαφ, ο οποίος έχει την ευχέρεια να αγωνιστεί και στην κορυφή της επίθεσης. Είναι δεξιοπόδαρος, ύψους 1,73μ. και σύμφωνα με την πλατφόρμα Transfermarkt η χρηματιστηριακή του αξία κυμαίνεται τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Ξεκίνησε την καριέρα του από τη Μετς, ενώ στην πατρίδα του έχει αγωνιστεί περισσότερο στη Νανσί, με την οποία μέτρησε 119 συμμετοχές, με 26 γκολ και 17 ασίστ. Στη Ligue 2 μέτρησε 109 εμφανίσεις, με 24 γκολ και 16 ασίστ.

Από τον Ιανουάριο του 2023 αγωνιζόταν στη Χιούστον Ντάιναμο του MLS με την οποία μέτρησε 114 συμμετοχές, με 21 γκολ και 18 ασίστ. Από τον περασμένο Ιανουάριο κυκλοφορεί στην αγορά των ελεύθερων.

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού

Ο Αμίν Μπάσι (Amine Bassi) υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Παναιτωλικό έως τον Ιούνιο του 2028. Είναι Μαροκινής καταγωγής και γεννήθηκε στις 27.11.1997 στη Γαλλία. Στη Nancy, αφού διακρίθηκε με την ομάδα Β, έκανε το βήμα στην πρώτη ομάδα και στη συνέχεια μεταγράφηκε στη Metz. Παραχωρήθηκε με δανεισμό στη Barnsley και από τον Ιανουάριο του 2023 αγωνίστηκε στο MLS με τη Houston Dynamo.

Τον καλωσορίζουμε στην ομάδα μας!

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