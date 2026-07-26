Γρηγορίου: «Οι παίκτες ανταποκρίθηκαν σ’ αυτό που τους ζήτησα»

Ο Μιχάλης Γρηγορίου εξήγησε τη λογική του στη διαχείριση του υλικού στη φιλική νίκη επί της Κ23 της Αταλάντα.

Οι «κίτρινοι» επικράτησαν με 0-3 στο πρώτο φιλικό παιχνίδι επί ιταλικού εδάφους στη διάρκεια του οποίου ο Μιχάλης Γρηγορίου χρησιμοποίησε δύο διαφορετικές ενδεκάδες. Παλάσιος, Μπασίρου και Γαλανόπουλος δεν πήραν λεπτά συμμετοχής καθώς μόλις χθες (25/7) έκαναν ατομικό πρόγραμμα εκγύμνασης. «Το πρώτο δείγμα ήταν φιλικό αν συνυπολογίσουμε ότι ήταν το πρώτο ματς, απέναντι σε μία ομάδα που ναι μεν είναι U23 αλλά πριν λίγες μέρες ηττήθηκε με 2-1 από την πρώτη ομάδα της Αταλάντα. Αυτό που με ενδιέφερε ήταν να δω πράγματα από αυτά που δουλεύουμε σε φάση άμυνας και επίθεσης. Αρκετά από αυτά τα έκαναν σε μεγάλο βαθμό. Προφανώς θέλουμε να διορθώσουμε πράγματα, για αυτό και υπάρχουν και τα φιλικά παιχνίδια», είπε.

Ρωτήθηκε για τις διαφορετικές ενδεκάδες και απάντησε ότι… «δεν ήταν ακριβώς μοιρασμένες οι ενδεκάδες. Προτίμησα μία ενδεκάδα με αρκετούς βασικούς στο πρώτο μέρος. Παρόλο αυτά είμαστε σε αρχικό στάδιο. Για μένα. δεν έχει σημασία να είσαι βασικός ή αναπληρωματικός αλλά να κάνεις στο γήπεδο όσα δουλεύουμε στην καθημερινότητά μας. Αλλά και τα παιδιά του δεύτερου μέρους έκαναν αρκετά από αυτά που έχουμε δουλέψει».

Ο Μιχάλης Γρηγορίου ρωτήθηκε για την ενσωμάτωση παικτών αλλά και την περαιτέρω ενίσχυση. «Ο Παλάσιος έχει εμπειρία από το υψηλό επίπεδο και θα μας βοηθήσει στην προσπάθεια δημιουργίας ανταγωνιστικής ομάδας», είπε και συμπλήρωσε επί των μεταγραφών. «Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζω κάτι και είμαι συγκεντρωμένος και αφοσιωμένος στην καθημερινότητα της ομάδας ξέροντας ότι η διοίκηση και ο κύριος Ρέγες προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο για την ομάδα. Εστιάζοντας στην προετοιμασία, ακολουθούμε πρόγραμμα επίπονων προπονήσεων και αυξημένης έντασης με κύριο μέλημα να μην έχουμε τραυματισμούς. Είμαστε προσεκτικοί με τα παιδιά που έχουν ιστορικό τραυματισμός και μέχρι στιγμής τα πάμε περίφημα».