Ο Άρης επικράτησε με 0-3 της Κ23 της Αταλάντα στο πρώτο φιλικό του παιχνίδι στην Ιταλία χάρη σε δύο τέρματα του Κριστιάν Κουαμέ κι ένα του Ούρος Ράσιτς.

Ο Κριστιάν Κουαμέ ήταν το κεντρικό πρόσωπο για τον Άρη στην πρώτη φιλική αναμέτρηση στην Ιταλία. Ο έμπειρος επιθετικός σημείωσε δύο τέρματα στο πρώτο ημίχρονο, εμφανίζοντας καλό επίπεδο συνεργασίας με τους υπόλοιπους της μεσοεπιθετικής γραμμής καθώς ήταν δραστήριος στο 45λεπτο που χρησιμοποιήθηκε. Γενικώς ο Άρης παρουσίασε δύο αγωνιστικά πρόσωπα, γεγονός λογικό αν συνυπολογίσει κανείς τον πειραματικό χαρακτήρα της 11αδας που έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο έπειτα από το 0-3 υπέρ της ελληνικής ομάδας στο πρώτο μέρος.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου δεν είχε στη διάθεσή του τον Μάρκο Κέρκεζ ο οποίος λόγω αλλεργίας χρειάστηκε μάλιστα να επισκεφτεί γιατρό και του χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή. Δεν χρησιμοποιήθηκαν επίσης οι Ντέλε Μπασίρου, Σεμπάστιαν Παλάσιος και Κώστας Γαλανόπουλος οι οποίοι ενσωματώθηκαν στις τελευταίες ώρες και χθες (25/7) ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα εκγύμνασης.

Στην πρώτη 11αδα της χρονιάς, ο Μιχάλης Γρηγορίου χρησιμοποίησε στο κέντρο της άμυνας τους Τιάμ, Γένσεν και στα αμυντικά άκρα τους Φαντιγκά (δεξιά), Αντωνιάδη (αριστερά). Ούρος Ράτσιτς και Μιχάλης Βοριαζίδης ήταν το δίδυμο στον άξονα καθώς στα επιθετικά άκρα έπαιξαν οι Γιαννιώτας, Γκαρέ ενώ ο Κριστιάν Κουαμέ είχε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Τίνο Καντεβέρε. Ο Σωκράτης Διούδης ήταν κάτω από τα δοκάρια.

Ο Άρης είχε τον έλεγχο του ρυθμού σε όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου βρίσκοντας νωρίς το γκολ με τον Κουαμέ. Στο 5ο λεπτό και μετά από συνεργασία των Καντεβέρε, Γκαρέ, ο Κουαμέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με δυνατό σουτ. Οι «κίτρινοι» έψαξαν το γκολ μέσα από τις κεφαλιές των Ράτσιτς, Τιάμ και τελικώς το βρήκαν με τον πρώτο με δυνατό σουτ εκτός περιοχής στο 35’. Λίγο πριν την ολοκλήρωση του ημιχρόνου και σε φάση παιχνιδιού επιθετικής μετάβασης, ο Γιάννης Γιαννιώτας νίκησε άπαντες στο σπριντ, την κατάλληλη στιγμή τροφοδότησε τον Κουαμέ και ο τελευταίος έκανε το 0-3. Είχε μεσολαβήσει το χαμένο πέναλτι για την ιταλική ομάδα με τον Μπονανόνι.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου προχώρησε σε ολοκληρωτικές αλλαγές στην 11αδα στην έναρξη του δεύτερου μέρους έχοντας προαναγγείλει τη χρησιμοποίηση όλων των ποδοσφαιριστών. Ο Λόβρο Μάικιτς ήταν κάτω από την εστία με δίδυμο στους στόπερ τους Κάμτση, Φαμπιάνο και τους Παπασαραφιανό, Χαρούπα στα άκρα. Νινγκ και Μπουσαΐντ ήταν στον άξονα και οι Δώνης, Ντιαλό στα επιθετικά άκρα καθώς ο Αλφαρέλα αγωνίστηκε πίσω από τον Λορέν Μορόν ο οποίος ήταν στην κορυφή της επίθεσης.

Η πειραματική 11αδα σε συνδυασμό με τη χρησιμοποίηση παικτών σε θέσεις στις οποίες δεν έχουν συνηθίσει να παίζουν είχε τη σημασία του καθώς ο Άρης δεν ήταν το ίδιο δημιουργικός σε σύγκριση με το πρώτο μέρος. Οι Θεσσαλονικείς μέτρησαν αρκετές ημιτελείς προσπάθειες με τους Αλφαρέλα, Μορόν και Μπουσαΐντ. Ο Άρης έψαξε το τέταρτο γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης με τις προσπάθειες από τους Δώνη, Ντιαλό αλλά και την κεφαλιά του Φαμπιάνο Λέισμαν έπειτα από εκτέλεση κόρνερ. Μέχρι το τέλος του αγώνα δεν άλλαξε κάτι. Επόμενη φιλικό παιχνίδι για τον Άρη είναι αυτό απέναντι στη Μόντσα (30/7) ενώ στις 12 Αυγούστου θα γίνει η τελική πρόβα κόντρα στη Νάπολι.

Άρης: Διούδης, Φαντιγκά, Γένσεν, Τιάμ, Αντωνιάδης, Ράτσιτς, Βοριαζίδης, Γκαρέ, Κουαμέ, Γιαννιώτας, Καντεβέρε. Η 11αδα του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο ήταν: Μάικιτς, Παπασαραφιανός, Κάμτσης, Φαμπιάνο, Χαρούπας, Νινγκ, Μπουσαΐντ, Δώνης, Ντιαλό, Αλφαρέλα, Μορόν.