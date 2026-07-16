Πρεμιέρα στην Καλαμάτα θα κάνει ο Άρης στη Super League της επόμενης περιόδου καθώς οι πρώτες αγωνιστικές περιλαμβάνουν δύσκολο πρόγραμμα για τους «κίτρινους».

Από νωρίς στα δύσκολα για τον Άρη ο οποίος μετά την εκτός έδρας πρεμιέρα με την Καλαμάτα, θα υποδεχθεί τον ΟΦΗ στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής στο «Κλ. Βικελίδης» και στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τους ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Στις 12 ή 13 Σεπτεμβρίου θα γίνει το παραδοσιακό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στο γήπεδο της Τούμπας και μία εβδομάδα αργότερα οι «κίτρινοι» θα υποδεχθούν τον Ηρακλή στο «Κλ. Βικελίδης». Αναλυτικά το πρόγραμμα του Άρη ανά αγωνιστική:

1η αγωνιστική: Καλαμάτα - Άρης

2η αγωνιστική: Άρης - ΟΦΗ

3η αγωνιστική: ΑΕΚ - Άρης

4η αγωνιστική: ΠΑΟΚ - Άρης

5η αγωνιστική: Άρης - Ηρακλής

6η αγωνιστική: Άρης - Βόλος

7η αγωνιστική: Κηφισιά - Άρης

8η αγωνιστική: Άρης - Ατρόμητος

9η αγωνιστική: Λεβαδειακός - Άρης

10η αγωνιστική: Άρης - Παναιτωλικός

11η αγωνιστική: Αστέρας Τρίπολης - Άρης

12η αγωνιστική: Άρης - Ολυμπιακός

13η αγωνιστική: Παναθηναϊκός - Άρης

14η αγωνιστική: Ηρακλής - Άρης

15η αγωνιστική: Άρης - ΑΕΚ

16η αγωνιστική: Άρης - ΠΑΟΚ

17η αγωνιστική: Βόλος - Άρης

18η αγωνιστική: Άρης - Κηφισιά

19η αγωνιστική: Ατρόμητος - Άρης

20ή αγωνιστική: Άρης - Παναθηναϊκός

21η αγωνιστική: ΟΦΗ - Άρης

22η αγωνιστική: Άρης - Λεβαδειακός

23η αγωνιστική: Ολυμπιακός - Άρης

24η αγωνιστική: Άρης - Αστέρας Τρίπολης

25η αγωνιστική: Παναιτωλικός - Άρης

26η αγωνιστική: Άρης - Καλαμάτα