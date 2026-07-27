Πακέτο συμπερασμάτων για τον Άρη θα προκύψει μέσα από τα δύο επόμενα φιλικά παιχνίδια στην Ιταλία και υπό την προϋπόθεση ενίσχυσης της αμυντικής γραμμής.

Κάθε τεστ προετοιμασίας έχει την αξία του. Ανεξαρτήτως της δυναμικής του αντιπάλου. Κάποιοι εστιάζουν στο αποτέλεσμα, άλλη επιδιώκουν να διαβάσουν τη συνολική εικόνα, οι δε προπονητές επικεντρώνουν στη συμπεριφορά των ποδοσφαιριστών, ίσως και στη διάθεσή ανταπόκρισης του καθενός στις τακτικές απαιτήσεις. Το τελευταίο έχει τη σημασία του, ίσως και ως προς τις βασικές επιλογές του Μιχάλη Γρηγορίου ο οποίος – ως ένα βαθμό – έδειξε τις τακτικές σκέψεις του στη φιλική νίκη επί της U23 της Αταλάντα. Σαν δηλαδή τη συνύπαρξη των Κριστιάν Κουαμέ, Τίνο Καντεβέρε στην κορυφή της επίθεσης έστω κι αν ο πρώτος επιχείρησε να λειτουργήσει ως περιφερειακός επιθετικός.

Λόγω των δύο τερμάτων που σημείωσε, περισσότερο όμως για τον τρόπο με τον οποίον κινήθηκε στο χορτάρι, ο Κριστιάν Κουαμέ ήταν εκ των πρωταγωνιστών του Άρη. Για τον Ούρος Ράτσιτς, η αποστολή ήταν εξαιρετικά εύκολη απέναντι σε νεαρούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι θέλουν να εξελιχθούν (σ. σ. η χρηματιστηριακή αξία της U23 της Αταλάντα βρίσκεται στα 29 εκατ. ευρώ και η ομάδα αγωνίζεται στην 3η κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου), προς το παρόν όμως είναι αρκετά χαμηλότερα από το δικό του επίπεδο. Το ίδιο ίσχυσε και για τον Νοά Φαντιγκά ο οποίος ένιωσε την αμφισβήτηση στο ξεκίνημα της περασμένης σεζόν αλλά προϊόντος του χρόνου εξελίχθηκε σ’ έναν από τους καλύτερους – και σίγουρα πιο σταθερούς – ποδοσφαιριστές της περσινής περιόδου.

Επιστρέφοντας στις σκέψεις του Μιχάλη Γρηγορίου, είναι δεδομένο ότι πακέτο συμπερασμάτων θα βγει στο φιλικό της Πέμπτης (30/7) απέναντι στη Μόντσα. Η ιταλική ομάδα επέστρεψε φέτος στη Serie A με την προσδοκία της σταθεροποίησης σ’ αυτή. Βέβαια, τα ασφαλή συμπεράσματα θα εξαχθούν όταν ο έμπειρος τεχνικός θα αποκτήσει τη δυνατότητα δουλειάς με τους ποδοσφαιριστές πάνω στους οποίους θα βασιστεί στη διάρκεια της χρονιάς. Προς το παρόν, στην αμυντική γραμμή, χρησιμοποιεί παιδιά από την U19.

Στο πρώτο ημίχρονο, το δίδυμο των στόπερ (Κάμτσης-Τιάμ) δεν τα πήγε άσχημα, ειδικά από τη στιγμή που αρχίζει να αποδίδει η προσπάθεια «χαλιναγώγησης» του δεύτερου και ουσιαστικής ένταξής του στην καθημερινότητα επαγγελματικής ομάδας. Ο νεαρός Αντωνιάδης (αριστερός μπακ) άφησε θετικές εντυπώσεις ενώ οι Παπασαραφιανός, Χαρούπας «βαφτίστηκαν» πλάγιοι μπακ (στο δεύτερο ημίχρονο) ελλείψει άλλων επιλογών. Αμφότεροι παίζουν στη μεσαία γραμμή.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου έδειξε ότι στο μεγαλύτερο μέρος των αγώνων της επόμενης χρονιάς θα ζητήσει από την ομάδα του επιθετική λογική σε φάση άμυνας. Αυτό έκανε και στο τεστ με την U23 της Αταλάντα, γι’ αυτόν τον λόγο χρησιμοποίησε τους Κουαμέ-Καντεβέρε αφήνοντας στον πάγκο τον Λορέν Μορόν. Ο Ισπανός δε συνηθίζει να ασκεί πίεση στην πρώτη γραμμή άμυνας κι αυτό είναι το κύριο μειονέκτημά του απέναντι στους υπόλοιπους φορ της ομάδας. Από τη στιγμή δε που πέρυσι έχασε τη συχνότητά επαφή με τα αντίπαλα δίχτυα, αυτομάτως υποχώρησε και στην ιεραρχία.

Για τη λειτουργία της επιθετικής γραμμής αλλά και του άξονα, θα αναδειχθούν συμπεράσματα με την ουσιαστική ένταξη των Παλάσιος, Μπασίρου. Αμφότεροι προβλέπεται να πάρουν λεπτά συμμετοχής στον αγώνα με τη Μόντσα. Δεν ισχύει το ίδιο για την αντίστοιχη αμυντικά καθώς ο Άρης είναι μεν στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων με κεντρικούς αμυντικούς και πλάγιους μπακ, δίχως επί του παρόντος να προβλέπεται η ενσωμάτωση παίκτη στην αποστολή της ομάδας όσο αυτή θα είναι στην Ιταλία.