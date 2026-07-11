Ο Κωνσταντίνος Ρουκουνάκης υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την Κηφισιά έως το 2029.

Παίκτης της Κηφισιάς έως το 2029 θα είναι ο Κωνσταντίνος Ρουκουνάκης.

Ο 25χρονος (17/7/01) μέσος είχε μία πολύ καλή σεζόν με την Κηφισιά και η ομάδα τον επιβράβευσε με επέκταση συμβολαίου και προφανώς κι αύξηση αποδοχών. Το προηγούμενο συμβόλαιο είχε διάρκεια έως το 2027.

Στην ανακοίνωση της Κηφισιάς αναφέρεται: «Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την επέκταση συνεργασίας με τον Κωνσταντίνο Ρουκουνάκη έως το καλοκαίρι του 2029.



Ο Κωνσταντίνος Ρουκουνάκης εντάχθηκε στην οικογένεια της Κηφισιάς τον Ιανουάριο του 2025. Πολύ γρήγορα εξελίχθηκε σε σημαντικό στέλεχος της ομάδας, αποτελώντας κομμάτι μείζονος σημασίας στην προσπάθεια που έκανε η Κηφισιά για την εξασφάλιση της παραμονής την περσινή αγωνιστική περίοδο.



Το 2025/26 ο Κωνσταντίνος Ρουκουνάκης κατέγραψε 19 συμμετοχές σε Stoiximan Super League και Κύπελλο Ελλάδος Betsson.



Του ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία τη νέα αγωνιστική περίοδο!».

Η ανάρτηση της Κηφισιάς

Να σημειωθεί ότι η επέκταση συνεργασίας με τον Κωνσταντίνο Ρουκουνάκη, είναι η πρώτη από μια σειρά τέτοιων κινήσεων της Κηφισιάς με νεαρούς ποδοσφαιριστές με μεγάλη προοπτική.

Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν κι άλλες τέτοιες ανακοινώσεις, στο ευρύτερο πλαίσιο του δεδηλωμένου οράματος του συλλόγου για επένδυση σε Έλληνες ποδοσφαιριστές.