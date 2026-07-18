Ο Αλμπάν Λαφόν, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη L' Equipe, μετά τον Παναθηναϊκό θα συνεχίσει την καριέρα του στην τουρκική Αμέντ.

Ο Αλμπάν Λαφόν αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό, αφού οι πράσινοι δεν μπήκαν στη διαδικασία αγοράς του από τη Ναντ.

Ο Ιβοριανός τερματοφύλακας, λοιπόν, ο οποίος βρέθηκε και στο Μουντιάλ με την εθνική του ομάδα, θα μετακομίσει στη νεοφώτιστη Αμέντ της Τουρκίας (ουσιαστικά είναι κουρδικός σύλλογος) και η Ναντ θα εισπράξει ένα εκατ. ευρώ. Ο 27χρονος Λαφόν με τη φανέλα του τριφυλλιού κατέγραψε 37 παιχνίδια τη σεζόν που πέρασε.

Αναλυτικά όσα αναφέρονται σε ρεπορτάζ της L'equipe: «Έχοντας επιστρέψει από δανεισμό στον Παναθηναϊκό, ο τερματοφύλακας της Ναντ αναμένεται να μεταγραφεί στην Αμέντσπορ, η οποία πρόσφατα ανέβηκε στην τουρκική Σούπερ Λιγκ. Οι δύο σύλλογοι φέρονται να έχουν καταλήξει σε συμφωνία για ένα ποσό περίπου ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Ο Άλμπαν Λαφόν επέστρεψε στη Ναντ αυτή την εβδομάδα μετά την θητεία του με την εθνική ομάδα της Ακτής Ελεφαντοστού στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, όπου διετέλεσε αναπληρωματικός του Γιαχία Φοφανά. Αυτή η επιστροφή στη Ναντ θα αποδειχθεί σύντομη, ωστόσο, καθώς ο 27χρονος τερματοφύλακας, ο οποίος πέρασε την περασμένη σεζόν δανεικός στον Παναθηναϊκό, πρόκειται να φύγει οριστικά.

Η Ναντ φέρεται να κατέληξε σε συμφωνία με την Αμέντσπορ, μια κουρδική ομάδα που προβιβάστηκε στην τουρκική Super Lig για πρώτη φορά στην ιστορία της, για μια μεταγραφή αξίας περίπου ενός εκατομμυρίου ευρώ. Ο Λαφόν έμπαινε στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με τη Ναντ, η οποία υποβιβάστηκε στη Ligue 2 αυτό το καλοκαίρι».