Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Χάντρετς Κράλοβε στα playoffs του Conference League, καθώς αποκλείστηκε από την Μπεσίκτας με συνολικό σκορ 2-0.

Έμαθε αντίπαλο ο Παναθηναϊκός! Η Χράντετς Κράλοβε από την Τσεχία είναι το εμπόδιο του Παναθηναϊκού για να βρεθεί στη League Phase του Conference League.

Η Χράντετς Κράλοβε επέστρεψε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά από 31 ολόκληρα χρόνια. Η ομάδα δεν είχε συμμετοχή στη League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης τη σεζόν 2025-26, αλλά η επιστροφή της στα προκριματικά αποτέλεσε σημαντικό ορόσημο για έναν σύλλογο που τα τελευταία χρόνια έχει χτίσει σταθερά τη θέση του στο τσεχικό ποδόσφαιρο.

Προπονητής της ομάδας είναι ο Ντέιβιντ Χόρεϊς, ο οποίος αποτελεί τον άνθρωπο που έβαλε τις βάσεις για τη μεγάλη αγωνιστική άνοδο της Χράντετς. Υπό την καθοδήγησή του, η ομάδα απέκτησε ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα, βασισμένη στην οργάνωση, την ένταση και τη συνοχή. Η σεζόν 2025-26 καταγράφηκε ως η καλύτερη της στην εποχή του επαγγελματικού τσεχικού πρωταθλήματος, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή πρόοδό της.

Το μεγάλο αστέρι της ομάδας είναι ο Άνταμ Βλκάνοβα, ο οποίος αποτελεί τον βασικό δημιουργικό άξονα της Χράντετς Κράλοβε. Ο Τσέχος μεσοεπιθετικός διαθέτει εξαιρετική τεχνική κατάρτιση, καλή επαφή με την μπάλα και την ικανότητα να δημιουργεί ρήγματα ανάμεσα στις γραμμές. Με την εμπειρία του από τη Βικτόρια Πλζεν και τις συμμετοχές του στην Εθνική Τσεχίας, προσφέρει ποιότητα και ηρεμία στο επιθετικό παιχνίδι της ομάδας. Τη σεζόν 2025-26 παρέμεινε ένας από τους σημαντικότερους παίκτες του συλλόγου, καταγράφοντας σημαντική συνεισφορά σε γκολ και ασίστ.

Στο μεταγραφικό πάρε-δώσε, Σλόνσιτς, Βαλέντα και Βίσνερ είναι οι σημαντικότερες προσθήκες για τους Τσέχους, ενώ στο κομμάτι των αποχωρήσεων ο κεντρικός Πίλαρ ήταν η πιο αισθητή απώλεια για την ομάδα, που σε γενικές γραμμές κράτησε τον περυσινό κορμό ενόψει της νέας σεζόν.

Η Χράντετς Κράλοβε έχει κάνει καλό ξεκίνημα στο νέο πρωτάθλημα Τσεχίας, καθώς έχει κάνει 2 νίκες και 1 ισοπαλία, ούσα 5η στο βαθμολογικό πίνακα στο -2 από την κορυφή. Η αναμέτρηση που μεσολαβεί μεταξύ των δύο παιχνιδιών με τον Παναθηναϊκό είναι στις 23/08 με την Βικτόρια Πλζεν.

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Χράντετς Κράλοβε στις 20/8 στο ΟΑΚΑ και ο επαναληπτικός θα διεξαχθεί στις 27/08 στο FINEP Arena.