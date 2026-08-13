Κάκιστη βραδιά για την Ελλάδα, καθώς η ήττα του ΠΑΟΚ σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα Τσέχων και Πολωνών μας απομάκρυναν λίγο περισσότερο από την 10η θέση της UEFA.

Η Ελλάδα έχει χάσει έδαφος στη μάχη που δίνει για να προλάβει το... τρένο με προορισμό την πρώτη δεκάδα στη βαθμολογία της UEFA έως το τέλος της σεζόν. Αν και η χώρα μας μπορεί να χαμογελά για το γεγονός πως διατηρεί και τους πέντε εκπροσώπους της στην Ευρώπη, τα πρώτα αποτελέσματα στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων δεν είναι και τα καλύτερα δυνατά.

Τελευταίο σχετικό παράδειγμα ήταν η ήττα του ΠΑΟΚ από την Άντερλεχτ, ο οποίος αποκλείστηκε από το Europa League και θα συνεχίσει στο Conference. Η ήττα του Δικέφαλου του Βορρά με 3-2 από τους Βέλγους σημαίνει πως η βραδιά ολοκληρώθηκε χωρίς κάποιο βαθμό για την Ελλάδα, η οποία παρέμεινε στη 12η θέση της κατάταξης με σύνολο 41.512 πόντων.

Τα αρνητικά της Πέμπτης (13/8) ωστόσο δεν τελειώνουν εκεί. Η Πολωνία και η Τσεχία άλλωστε κατάφεραν να πάρουν αποτελέσματα στην Ευρώπη, αυξάνοντας έτσι τη μεταξύ μας διαφορά. Οι Πολωνοί συγκεκριμένα πρόσθεσαν 400 βαθμούς από τις ισοπαλίες των Γκόρνικ Ζάμπρζε - Γιαγκελόνια και τη νίκη πρόκριση της Ράκοφ με γκολ του Σβάρνα, ενώ θετικές ήταν και οι επιδόσεις των Τσέχων.

Η νίκη - πρόκριση της Γιάμπλονετς τους χάρισε έξτρα 200 βαθμούς και πλέον Τσεχία και Πολωνία κοντεύουν να δημιουργήσουν ένα χάσμα 3.000 βαθμών μεταξύ 10ης και 12ης θέσης. Τουλάχιστον η Μπεσίκτας μάς έκανε τη χάρη και νίκησε ξανά την Χράντετς Κράλοβε, η οποία πλέον θα αναμετρηθεί με τον Παναθηναϊκό στα play-offs του Conference League.

Βαθμολογία UEFA

10. Τσεχία 44.225 (5/5)

11. Πολωνία 44.125 (4/5)

12. Ελλάδα 41.512 (5/5)

13. Δανία 36.981 (4/4)