Η Καλαμάτα παρουσίασε τα εισιτήρια διαρκείας της για την ιστορική σεζόβν της επιστροφής της στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η Καλαμάτα μετά από 26 δύσκολα χρόνια θα αγωνιστεί ξανά στη... φυσική της θέση, στα «σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η Μαύρη Θύελλα έχει μπροστά της μια ιστορική και συνάμα απαιτητική χρονιά, οπότε θα χρειαστεί τον κόσμο στο πλευρό της.

Σε αυτό το πλαίσιο οι Μεσσήνιοι παρουσίασαν τα εισιτήρια διαρκείας της ερχόμενης αγωνιστικής περιόδου, των οποίων οι τιμές αρχίζουν από τα 150 ευρώ.

Η ανακοίνωση της Καλαμάτας

«Καλαμάτα, 1967. Μια πόλη γεννά ένα όνειρο. Τη Μαύρη Θύελλα.

Έξι δεκαετίες μετά, το όνειρο παραμένει ζωντανό. Δυνάμωσε μέσα στις δυσκολίες, άντεξε στον χρόνο και κράτησε ενωμένες γενιές φιλάθλων που δεν έπαψαν ποτέ να πιστεύουν.



Σήμερα, ύστερα από 26 χρόνια αναμονής, η Καλαμάτα επιστρέφει στη Stoiximan Super League. Εκεί όπου πραγματικά ανήκει.

Μπροστά μας ανοίγεται ένα νέο κεφάλαιο. Ένα κεφάλαιο που θα γραφτεί από όλους μας, μέσα και έξω από το γήπεδο. Με τη φωνή μας, την παρουσία μας και την αφοσίωσή μας.



Η ιστορία συνεχίζεται και η θέση σου είναι δίπλα στη Μαύρη Θύελλα!

Γίνε μέρος αυτής της ιστορίας εξασφαλίζοντας τη θέση σου για τη σεζόν της επιστροφής.

Εισιτήρια Διαρκείας 2026-2027

Κατηγορίες Εισιτηρίων

ΘΥΡΑ 2 -VVIP | Executive: 1000 ευρώ

ΘΥΡΑ 2 –VIP1 & VIP2 | Premium: 750 ευρώ

ΘΥΡΑ 1 & ΘΥΡΑ 3 | Standard: 350 ευρώ

ΘΥΡΑ 4 | Standard: 250 ευρώ

ΘΥΡΑ 5 | Fans: 150 ευρώ

Παιδικό |Φοιτητικό | Ανέργων: 50% Έκπτωση για όλες τις θύρες εκτός VVIP & ΘΥΡΑ 5 (Περιορισμένος αριθμός θέσεων)

ΑΜΕΑ 1 (αναπηρία από 67% έως 80%): 50% Έκπτωση για όλες τις θύρες εκτός VVIP & ΘΥΡΑ 5 (Περιορισμένος αριθμός θέσεων)

ΑΜΕΑ 2 (αναπηρία από 80% και πάνω): 100% Έκπτωση για όλες τις θύρες εκτός VVIP & ΘΥΡΑ 5 (Περιορισμένος αριθμός θέσεων)

Επιπλέον Πληροφορίες

Μπορείτε να πατήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο (http://bit.ly/4wLSN9B ) για να αγοράσετε διαδικτυακά το εισιτήριο διαρκείας για τους αγώνες της Μαύρης Θύελλας. Υπενθυμίζεται η υποχρεωτική χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet για την είσοδο στο γήπεδο.

Υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής των εισιτηρίων διαρκείας με τρεις άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας.

Για την αγορά όλων των εισιτηρίων διαρκείας απαιτείται η κάρτα φίλου ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.

Για τις κατηγορίες των εκπτώσεων είναι υποχρεωτική η προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών με mail στο [email protected].

Με την επίδειξη του εισιτηρίου διαρκείας στο KALAMATA FC Store λαμβάνετε έκπτωση 15% σε κάθε αγορά.

Κατ’ εξαίρεση, για την εξυπηρέτηση όσων δεν είναι εξοικειωμένοι με ηλεκτρονικές συναλλαγές, θα είναι ανοικτά τα γραφεία της ΠΑΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑ από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10.00 έως 15.00.

Τα εισιτήρια διαρκείας ισχύουν για όλα τα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας μας στη Stoiximan Super League και στο Κύπελλο Ελλάδας για τη σεζόν 2026/27, όπως φυσικά έχουν ισχύ και σε οποιοδήποτε γήπεδο φιλοξενηθεί η Μαύρη Θύελλα στο ξεκίνημα της σεζόν».