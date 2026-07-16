Η Καλαμάτα θα παίξει το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της για τη νέα σεζόν στο γήπεδο του Αστέρα Aktor, μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο στάδιο της Παραλίας.

Η Καλαμάτα βρήκε μια προσωρινή λύση για το γηπεδικό της ζήτημα, μέχρι να εγκατασταθεί μόνιμα στο στάδιο της Παραλίας. Η Μαύρη Θύελλα, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της, θα παίξει το πρώτο της εντός έδρας ματς για τη σεζόν στη Super League στο «Θ.Κολοκοτρώνης», κατόπιν συμφωνίας με τον Αστέρα Aktor.

Η μεσσηνιακή ομάδα ευχαρίστησε την ΠΑΕ του Αστέρα για την παραχώρηση του «σπιτιού» της, την ώρα που οι εργασίες στο στάδιο της Καλαμάτας συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς, ώστε να είναι έτοιμο να υποδεχθεί το συντομότερο δυνατόν τους φιλάθλους της.

Η ανακοίνωση της Καλαμάτας

«Η ΠΑΕ Καλαμάτα ενημερώνει πως το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για τη σεζόν 2026/27 θα διεξαχθεί στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» λόγω των εργασιών που διεξάγονται στο γήπεδο της Παραλίας για την αναβάθμισή του, με σκοπό να πληροί όλα τα κριτήρια για τη συμμετοχή στη Stoiximan Super League.

Ο μεγαλομέτοχος και πρόεδρος της ομάδας μας, κ. Γιώργος Πρασσάς και η διοίκηση της Μαύρης Θύελλας θα ήθελε να ευχαριστήσει την ΠΑΕ Asteras AKTOR για τη φιλοξενία και την παραχώρηση του γηπέδου.

Στόχος όλων μας είναι η όσο το δυνατόν ταχύτερη επιστροφή στο γήπεδό μας, ώστε να υποδεχτούμε ξανά τον κόσμο της Μαύρης Θύελλας στο φυσικό μας σπίτι».