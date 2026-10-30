Οι Δημήτρης Ναούμης και Παναγιώτης Παναγιώτου θα αναγκαστούν να μείνουν εκτός αγωνιστικής δράσης για σημαντικό διάστημα και η ΠΑΕ Καλαμάτα στέλνει τις ευχές της για ταχεία ανάρρωση.

Η ΠΑΕ Καλαμάτα έστειλε το δικό της μήνυμα συμπαράστασης και τι ευχές για γρήγορη ανάρρωση και ταχεία επιστροφή, στον Δημήτρη Ναούμη και τον Παναγιώτη Παναγιώτου, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από τραυματισμό. Η Μαύρη Θύελλα στέκεται στο πλευρό των ποδοσφαιριστών της και βάζει προτεραιότητα την υγεία των παικτών.

Ο 22χρονος Δημήτρης Ναούμης υποβλήθηκε σε επέμβαση στον αστράγαλο και αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση σε 2 μήνες, ενώ ο Παναγιώτης Παναγιώτου υπέστη οστικό οίδημα στο γόνατο και θα αναγκαστεί να μείνει εκτός για 3 εβδομάδες.

Η ανακοίνωση της Καλαμάτας:

«Ο Δημήτρης Ναούμης υποβλήθηκε με επιτυχία σε αρθροσκοπική επέμβαση για την αφαίρεση τριγώνου οσταρίου από τον αριστερό αστράγαλο, από τον γιατρό της ομάδας μας, κ. Κώστα Δημητρακόπουλο, στο Ιατρικό Παλαιού Φαλήρου. Ο χρόνος επιστροφής του εκτιμάται σε περίπου δύο μήνες και η κατάστασή του θα επανεκτιμάται καθημερινά.

Ο Παναγιώτης Παναγιώτου αποχώρησε τραυματίας από την πρόσφατη αναμέτρηση της ομάδας μας με αντίπαλο τον Νέστο Χρυσούπολης. Υποβλήθηκε σε εξετάσεις, από τις οποίες διαπιστώθηκε πως έχει υποστεί οστικό οίδημα στο γόνατο, με τον χρόνο αποθεραπείας του να εκτιμάται σε περίπου τρεις εβδομάδες.

Η οικογένεια της Μαύρης Θύελλας εύχεται και στους δύο ποδοσφαιριστές ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους!»