Όπως αναμενόταν, η Κηφισιά ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ισπανό εξτρέμ, Ζόρντι Εμπουλά.

Όπως είχαμε αναφέρει, ο Ζόρντι Εμπουλά είναι ο νέος δεξιός εξτρέμ της Κηφισιάς και πλέον η μεταγραφή επισημοποιήθηκε. Δύο μέρες μετά την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών το κλαμπ των Βορείων Προαστίων ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Πρόκειται για 27χρονο, ύψους 1,83μ., δεξιοπόδαρο πλάγιο επιθετικό, ο οποίος αγωνίζεται κυρίως δεξιά, όμως έχει την ευχέρεια να αγωνιστεί τόσο δεξιά, όσο και πίσω από τον φορ. Είναι ισπανοθρεμμένος, καθώς γεννήθηκε στην Γκρανολιές της Καταλονίας, ενώ έχει ρίζες από τον Κονγκό.

Έμαθε ποδόσφαιρο στο κορυφαίο... σχολείο του κόσμου, καθώς είναι ποδοσφαιρικό προϊόν της Μασία. Το 2017 η Μπαρτσελόνα τον πούλησε στην Μονακό αντί 3 εκατομμυρίων ευρώ, τη χρονιά που ήταν υποψήφιος για βραβείο Puskas, για τρομερό γκολ που είχε πετύχει σε ματς του Youth League κόντρα στην Ντόντμουντ.

Στην καριέρα του έχει αγωνιστεί σε ανταγωνιστικό επίπεδο σε αρκετές χώρες, καθώς πέρα από τους Μονεγάσκους έχει περάσει επίσης από Σερκλ Μπριζ, Ουέσκα, Μαγιόρκα, Εστορίλ, Ρασίνγκ, Ελλάς Βερόνα και Ζιλ Βιθέντε.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε σε La Liga 2 με τη Λεονέσα και στο δεύτερο μισό της χρονιάς πέρασε από την Κίνα για λογαριασμό της Χεάν, από την οποία αποχώρησε ως ελεύθερος. Συνολικά μέτρησε 24 εμφανίσεις με 2 γκολ και 1 ασίστ.

Θυμίζουμε πως για το δεξί φτερό της επίθεσης υπολογίζονται οι Ζέρσον Σόουζα και ο Μιχάλης Πατήρας, ο οποίος πρόσφατα υπέγραψε νέο συμβόλαιο. Στα αριστερά υπάρχει το... βαρύ χαρτί, Τζέρεμι Αντόνισε, ενώ αναμένεται να αποκτηθεί κι άλλο εξτρέμ μέσα στο καλοκαίρι. Για τη γραμμή κρούσης θα υπάρξει και ενίσχυση με φορ που θα πλαισιώσει το ελληνικό δίδυμο Θεοδωρίδη - Χριστόπουλου.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Jordi Mboula Queralt, ο οποίος αγωνίζεται ως ακραίος επιθετικός.

Γεννημένος στις 16 Μαρτίου 1999 στο Granollers της Ισπανίας, ο Jordi Mboula Queralt ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα από την Ακαδημία της Amelia del Vallès και της Granollers, πριν ενταχθεί στη Masia.

Με τα χρώματα της Μπαρτσελόνα αγωνίστηκε σε όλα τα ηλικιακά τμήματα υποδομής. Το 2016/17 είχε αναδειχθεί μάλιστα πρώτος σκόρερ στο UEFA Youth League με 8 γκολ, φτάνοντας με τον ισπανικό σύλλογο ως τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Σε ηλικία 18 ετών πήρε μεταγραφή για την AS Monaco, στην οποία έμεινε ως το 2021, ενώ ακολούθως φόρεσε τη φανέλα της Cercle Brugge (Βέλγιο), της SD Huesca (Ισπανία), με την οποία κατέκτησε τον τίτλο της La Liga 2 το 2019/20, και της RCD Mallorca (Ισπανία).

Στο β’ μισό του 2021/22 αγωνίστηκε στην Πορτογαλία για λογαριασμό της GD Estoril Praia, ενώ την επόμενη αγωνιστική περίοδο βρέθηκε στη Racing Santander με την οποία πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις σε La Liga 2 και Copa del Rey (54 συμμετοχές με 8 γκολ και 3 ασίστ). Στον ισπανικό σύλλογο συνυπήρξε μάλιστα με τον Jorge Pombo.

Το 2023/24 αγωνίστηκε στη Serie A της Ιταλίας με την Hellas Verona, για να ακολουθήσει η Gil Vicente, όπου είχε 27 συμμετοχές στη Liga Portugal. Πέρσι, στο α’ μισό αγωνίστηκε στη La Liga 2 με την CyD Leonesa, ενώ έκλεισε την σεζόν στην Κίνα με τα χρώματα της Henan FC.

Η ΠΑΕ Κηφισιά τον καλωσορίζει στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία, τύχη και κάθε επιτυχία».