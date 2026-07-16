Όπως διαβάσατε στο Gazzetta, ο Ιμάμ Γιάγκνε είναι η νέα μεταγραφή της Κηφισιάς, καθώς ανακοινώθηκε η απόκτηση του από την Γκέτεμποργκ.

Στο Gazzetta διαβάσατε πως η Κηφισιά νίκησε τον ανταγωνισμό με τον Βόλο και έκανε δικό της τον Ιμάμ Γιάγκνε και πλέον έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Μάλιστα η ομάδα των Βορείων Προαστίων απέκτησε τον Σουδό χαφ με συμφέρον deal, καθώς θα αγωνιστεί την επόμενη σεζόν ως δανεικός και εφόσον πάει καλά η συμφωνία προβλέπει οψιόν αγοράς.

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει επόμενη προσθήκη της Κηφισιάς θα είναι ο Ισπανός εξτρέμ Ζόρντι Εμπουλά, ο οποίος αναμένεται να ανακοινωθεί άμεσα.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την απόκτηση του Imam Jagne από την IFK Göteborg με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο.

Γεννημένος την 1η Οκτωβρίου 2003, ο Imam Jagne, ο οποίος αγωνίζεται ως μέσος, ξεκίνησε την καριέρα του από την Ακαδημία της Solväders FC ενώ συνέχισε σε εκείνη της BK Häcken, ως το καλοκαίρι του 2020. Οι εξαιρετικές εμφανίσεις που είχε πραγματοποιήσει με τον σουηδικό σύλλογο τού έδωσαν το διαβατήριο για την U18 της Everton FC.

Ακολούθως, επέστρεψε στην πατρίδα του για χάρη της Mjällby AIF, τη φανέλα της οποίας φόρεσε για μία διετία, καταγράφοντας 45 συμμετοχές με 5 γκολ και 4 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Το περσινό καλοκαίρι πήρε μεταγραφή για την IFK Göteborg, με απολογισμό τις 38 συμμετοχές.

Ο Imam Jagne έχει υπάρξει διεθνής με την U16, την U17, την U19, την U20 και την U21 της Σουηδίας.

Η ΠΑΕ Κηφισιά τον καλωσορίζει στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία, τύχη και κάθε επιτυχία».