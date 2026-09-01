Η Κηφισιά έχει φτάσει σε οριστική συμφωνία με την Ομόνοια και τον Ιωάννη Κούσουλο για την ολοκλήρωση της μεταγραφής των πρωταθλητών Κύπρου.

Η Κηφισιά άρχισε τη σεζόν με ισοαπαλία με την ΑΕΚ, κάνοντας φανταστική εμφάνιση, όμως ακόμα το ρόστερ δεν έχει κλείσει. Όπως είχαμε αναφέρει, σε εαυτό θα ενταχθεί ο Ιωάννης Κούσουλος για τον οποίο υπάρχει οριστική συμφωνία μεταξύ του κλαμπ των Βορείων Προαστίων και της Ομόνοιας.

Πλέον το μόνο που απομένει είναι η άφιξη του ποδοσφαιριστή στην Αθήνα για να υπογράψει και να πιάσει δουλειά υπό τις οδηγίες του Σεμπάστιαν Λέτο. Μάλιστα όπως αναφέρουν στην Κύπρο ο ποδοσφαιριστής θα βρίσκεται στην Αθήνα την Τετάρτη (2/9) για να ολοκληρώσει το τυπικό σκέλος του deal.

Πρόκειται για 30χρονο αμυντικό χαφ, ο οποίος αγωνίζεται τόσο στο «6» όσο και ως δεξί μπακ. Όπως προαναφέραμε, είναι αρχηγός των πρωταθλητών Κύπρου, με τους οποίους έχει 241 συμμετοχές, έχοντας πετύχει 18 γκολ και μοιράσει 6 ασίστ, ενώ έχει φορέσει 50 φορές τη φανέλα της εθνικής του ομάδας.

Την περασμένη πρωταθληματική σεζόν της Ομόνοιας κατέγραψε 36 εμφανίσεις και 3 γκολ, ενώ κατέκτησε το πρωτάθλημα και το 2021, όπως και το Κύπελλο το 2023.

Την τρέχουσα σεζόν μετράει ήδη 3 εμφανίσεις στα προκριματικά του Champions League και του Europa League, όντας σε φουλ αγωνιστικό ρυθμό, όμως πλέον θα γίνει κάτοικος Βόρειων Προαστίων, προσφέροντας εμπειρία τόσο στα χαφ όσο και στα αποδυτήρια της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο.

Η περίπτωση του Κούσουλου μόνο εύκολη δεν ήταν για την Κηφισιά, ο οποίος είχε απασχολήσει τον Λεβαδειακό και είχε «συνδεθεί» από τους Κύπριους με τον Αστέρα AKTOR.