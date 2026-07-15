Η Κηφισιά έφτασε σε συμφωνία με τον Ισπανό εξτρέμ, Ζόρντι Εμπουλά και τον Σουηδό χαφ, Ιμάμ Γιάνιε.

Με γοργούς ρυθμούς προχωράει ο αγωνιστικός σχεδιασμός της Κηφισιάς. Τελευταία προσθήκη στο ρόστερ του Σεμπάστιαν Λέτο ήταν ο Τιάγκο Μάνσο, με τον οποίο... κλείδωσε το δεξί άκρο της άμυνας, αφού είχε ήδη αποκτηθεί ο Αποστολάκης, και πλέον έχει βρεθεί και ο εκλεκτός που θα αγωνίζεται μπροστά τους ως εξτρέμ. Ο λόγος για τον Ζόρντι Εμπουλά.

Οι δύο πλευρές έχουν πλαίσιο συμφωνίας, η οποία αναμένεται να σφραγιστεί τυπικά τις επόμενες ώρες, καθώς ο Ισπανός έχει περάσει ήδη τις απαραίτητες εξετάσεις και εν συνεχεία θα έχουμε τις ανακοινώσεις.

Πρόκειται για 27χρονο, ύψους 1,83μ., δεξιοπόδαρο πλάγιο επιθετικό, ο οποίος αγωνίζεται κυρίως δεξιά, όμως έχει την ευχέρεια να αγωνιστεί τόσο δεξιά, όσο και πίσω από τον φορ. Είναι ισπανοθρεμμένος, καθώς γεννήθηκε στην Γκρανολιές της Καταλονίας, ενώ έχει ρίζες από τον Κονγκό.

Έμαθε ποδόσφαιρο στο κορυφαίο... σχολείο του κόσμου, καθώς είναι ποδοσφαιρικό προϊόν της Μασία. Το 2017 η Μπαρτσελόνα τον πούλησε στην Μονακό αντί 3 εκατομμυρίων ευρώ.

Στην καριέρα του έχει αγωνιστεί σε ανταγωνιστικό επίπεδο σε αρκετές χώρες, καθώς πέρα από τους Μονεγάσκους έχει περάσει επίσης από Σερκλ Μπριζ, Ουέσκα, Μαγιόρκα, Εστορίλ, Ρασίνγκ, Ελλάς Βερόνα και Ζιλ Βιθέντε.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε σε La Liga 2 με τη Λεονέσα και στο δεύτερο μισό της χρονιάς πέρασε από την Κίνα για λογαριασμό της Χεάν, από την οποία αποχώρησε ως ελεύθερος. Συνολικά μέτρησε 24 εμφανίσεις με 2 γκολ και 1 ασίστ.

Θυμίζουμε πως για το δεξί φτερό της επίθεσης υπολογίζονται οι Ζέρσον Σόουζα και ο Μιχάλης Πατήρας, ο οποίος πρόσφατα υπέγραψε νέο συμβόλαιο. Στα αριστερά υπάρχει το... βαρύ χαρτί, Τζέρεμι Αντόνισε, ενώ αναμένεται να αποκτηθεί κι άλλο εξτρέμ μέσα στο καλοκαίρι. Για τη γραμμή κρούσης θα υπάρξει και ενίσχυση με φορ που θα πλαισιώσει το ελληνικό δίδυμο Θεοδωρίδη - Χριστόπουλου.

Η Κηφισιά νίκησε στην κούρσα για τον Ιμάμ Γιάνιε

Από τη Σουηδία έγινε γνωστό πως η Κηφισιά έδινε μάχη με τον Βόλο για τον Ιμάμ Γιανιέ και όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Gazzetta το κλαμπ των Βορείων Προαστίων κέρδισε σε αυτήν τη μεταγραφική κόντρα, καθώς έκλεισε (και) τον Σουηδό χαφ.

Πρόκειται για 22χρονο ύψους 1.84μ. δεξιοπόδαρο μέσο, οποίος αγωνίζεται τόσο στο "6" όσο και στο "8". Είναι μεγαλωμένος στη Σουηδία, όντας και διεθνής με την U21 της χώρας του, ενώ έχει ρίζες από την Γκάμπια.

Προέρχεται από την Ακαδημία της Χάκεν και το 2020 εντάχθηκε σε αυτές της Έβερτον, η οποία επένδυσε 1,5 εκατομμύριο για την αγορά του. Το 2023 επαναπατρίστηκε για τη Μιάλμπι και τον Γενάρη του 2025 τον αγόρασε η Γκέτεμποργκ, από την οποία τον απέκτησε η Κηφισιά. Σε αυτό το διάστημα είχε 38 εμφανίσεις, με δύο γκολ, ενώ στη σεζόν που είναι σε εξέλιξη στη Σουηδία μέτρησε 9 συμμετοχές, πριν μετακομίσει στην Αθήνα.

Όσον αφορά τη μεσαία γραμμή από τη στιγμή που ο Αμανί πουλήθηκε στη Σερκλ Μπριζ και οι Ρούμπεν Πέρεθ - Λούκας Βιγιαφάνιες αποχώρησαν ως ελεύθεροι είναι πιθανό να γίνει μέσα στην τρέχουσα μεταγραφική αγορά ακόμα μια προσθήκη.