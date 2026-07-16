Περίπου 20 φίλοι του Παναιτωλικού έδωσαν το παρών στο φιλικό με την Ομόνοια στο ΓΣΠ. Οι πρωταθλητές Κύπρου τίμησαν τους Αγρινιώτες πριν το ματς.

Ο Παναιτωλικός άρχισε τα φιλικά προετοιμασίας του με δυνατό τεστ, κόντρα στην Ομόνοια στο ΓΣΠ και οι παίκτες του Γιάννη Αναστασίου δεν ήταν μόνοι τους. Συγκεκριμένα στο γήπεδο βρέθηκαν περίπου 20 φίλοι του Τίτορμου για να παρακολουθήσουν το ματς και να στηρίξουν την ομάδα.

Από την πλευρά τους οι άνθρωποι του κλαμπ μοιράσουν κασκόλ και αναμνηστικά στους φιλάθλους τους, ως ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης για την παρουσία τους.

Αξιοσημείωτο πως πριν το παιχνίδι οι πρόεδροι των δυο ομάδων, Γεράσιμος Μπελεβώνης και Σταύρος Παπασταύρου αντάλλαξαν αναμνηστικά, τιμώντας η μία πλευρά την άλλη.