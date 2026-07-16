Ο Παναιτωλικός στο πρώτο του φιλικό προετοιμασίας ηττήθηκε από την πρωταθλήτρια Ομόνοια στο ΓΣΠ με 2-1, έχοντας καλή εικόνα στο πρώτο μέρος.

Με δυνατό αντίπαλο άρχισε το πρόγραμμα των φιλικών προετοιμασίας του ο Παναιτωλικός, καθώς φιλοξενήθηκε από την Ομόνοια, μια εβδομάδα πριν το πρώτο της ματς με την Καϊράτ για τα προκριματικά του Champions League. Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου έκανε καλό πρώτο μέρος, προηγήθηκε με τον Άλεξιτς, όμως εν τέλει έχασε με 2-1.

Ο Λομπάτο είχε την πρώτη τελικό για τους Κιτρινομπλέ στο 8′ με άστοχο συρτό σουτ και τελικό το γκολ ήρθε 10 λεπτά αργότερα. Στο 18' ο Στάγιτς έβγαλε την μπαλιά, ο Οπόκου έκανε την ατομική ενέργεια, έβγαλε υπέροχη σέντρα και ο Άλεξιτς με κεφαλιά από τη μικρή περιοχή έκανε το 0-1.

Η Ομόνοια θα μπορούσε να ισοφαρίσει λίγα δευτερόλπτα αργότερα, όταν ο Μπρέγκου έχασε μπάλα σε επικίνδυνο σημείο αλλά ο Κακουλλής αστόχησ από κοντά. Οι Κύπριοι είχαν δυο καλές στιγμές, με τον Ανδρέου στο 28' και τον Τάνκοβιτς στο 42' αλλά ο Κουτσερένκο είχε «απαντήσεις».

Στο δεύτερο μέρος ο Παναιτωλικός τον πολλών αλλαγών δεν είχε ανάλογη εικόνα και ισοφαρίστηκε πριν την συμπλήρωση μιας ώρας. Στο 54' ο Μανρίκε έκανε το λάθος, ο Κακουλλής βγήκε τετ α τετ, πέρασε τον Ξενόπουλο και ισοφάρισε, ενώ στο 58' ο ίδιος παίκτες ανέτρεψε το σκορ με σουτ από κοντά.

Λόγω των αλλαγών στην τελική ευθεία του ματς ο ρυθμός έπεσε. Η τελευταία φάση του ματς ήταν για την Ομόνοια, στις καθυστερήσεις, αλλά ο Ξενόπουλος νίκησε τον Χατζηγιοβάνη και κράτησε το 2-1.

Παναιτωλικός (Αναστασίου): Κουτσερένκο, Σατσιάς, Κόγιτς, Στάγιτς, Μανρίκε, Νικολάου, Λομπάτο, Μπρέγκου, Οπόκου, Σμυρλής, Άλεξιτς

Στο δεύτερο ημίχρονο αγωνίστηκαν και οι: Ξενόπουλος, Μαυρίας, Γκράναθ, Όλσον, Προδρομίτης, Αλμπάνης, Μπάσι, Αποστολόπουλος, Γκοτζάι, Ράδος, Γερνάς

Ομόνοια (Μπέργκ): Φαμπιάνο, Οντουμπάτζο, Μπάλκοβετς, Παναγιώτου, Κουλιμπαλί, Μάριτς, Αντρέου, Τάνκοβιτς, Εβάντρο, Μοντνόρ, Κακουλλής