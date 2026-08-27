Η Καλαμάτα προχώρησε και ανακοίνωσε ένα πολύ σπουδαίο ισπανικό ταλέντο. Ο λόγος για τον Ααρόν Μαρτίν.

Η ανακοίνωση της Καλαμάτας για τον Μαρτίν

Το όραμα του Γιώργου Πρασσά δεν ήταν απλώς η επιστροφή της Μαύρης Θύελλας στα σαλόνια του ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά και η δημιουργία μιας ισχυρής ομάδας, η οποία θα αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. Κινούμενος σε αυτή την κατεύθυνση, ο πρόεδρος και μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Καλαμάτα προχώρησε σε ακόμη μία υπέρβαση, ντύνοντας στα μελανόλευκα τον Ααρόν Μαρτίν.

Η ομάδα μας φέρνει με μεταγραφή και τριετές συμβόλαιο στην πρωτεύουσα της Μεσσηνίας έναν ποδοσφαιριστή που αγωνιζόταν στον δεύτερο πιο ακριβό, σε χρηματιστηριακή αξία, σύλλογο της Σαουδικής Αραβίας, την Αλ Καντσίγια.

Πρόκειται για ένα μεγάλο ταλέντο του ισπανικού ποδοσφαίρου, ο οποίος στα 19 του χρόνια έχει προλάβει ήδη να παίξει σε επαγγελματικό επίπεδο αλλά και να πραγματοποιήσει μεταγραφή με υψηλό ποσό. Πήρε το βάπτισμα του πυρός στα 17 του χρόνια στην Τενερίφη, απόρροια του ταλέντου που διαθέτει και άμεσα μπήκε στο μπλοκάκι αρκετών συλλόγων.

Με εξαιρετική τεχνική, ποδοσφαιρική αντίληψη και σωστή τακτική συμπεριφορά, ο πολλά υποσχόμενος κεντρικός χαφ πήρε μεγάλη μεταγραφή πριν από ενάμιση χρόνο στην Αλ-Καντσίγια και η ομάδα από τη Σαουδική Αραβία κατέβαλε το ποσό του 1,4 εκατ. ευρώ για την αγορά του. Μπήκε σε ένα κλειστό κλαμπ, αποτελώντας μία από τις ακριβότερες μεταγραφές παίκτη κάτω των 20 ετών στη Saudi Pro League. Έχει αγωνιστεί επίσης στη Μιραντές και έχει υπάρξει διεθνής με την Κ19 της Ισπανίας.

Η ΠΑΕ Καλαμάτα καλωσορίζει τον Ααρόν Μαρτίν στην οικογένεια της Μαύρης Θύελλας και του εύχεται υγεία και κάθε επιτυχία στη νέα αγωνιστική περίοδο.