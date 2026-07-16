Ο Ηρακλής ανακοίνωσε τη συμφωνία με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την απόκτηση του Ισπανού χαφ, Κάρλος Ροντρίγκες Μορένο.

O Ηρακλής συνεχίζει τη μεταγραφική του ενίσχυση σε όλα τα μέτωπα, με νέο απόκτημα τον Κάρλος Ροντρίγκες Μορένο. Πρόκειται για 22χρονο Ισπανό μέσο, ο οποίος αποκτήθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τη Βασίλισσα να δατηρεί ποσοστό μεταπώλησης.

Η ανακοίνωση του Ηρακλή

«Η ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ Φούρνοι Βενέτη ανακοινώνει την απόκτηση του Carlos Rodríguez Moreno.

Ο 22χρονος Ισπανός μέσος εντάσσεται στο δυναμικό της ομάδας μας, με πλήρη αγωνιστικά δικαιώματα να ανήκουν στην ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ Φούρνοι Βενέτη, στο πλαίσιο συμφωνίας με τη Real Madrid που προβλέπει ποσοστό μεταπώλησης, σηματοδοτώντας μια ιδιαίτερα σημαντική συνεργασία με έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιρικούς συλλόγους παγκοσμίως.

Ο Carlos Rodríguez γεννήθηκε στις 18 Μαΐου 2004 στη Βαλένθια της Ισπανίας και αγωνίζεται ως κεντρικός μέσος, ενώ μπορεί με την ίδια αποτελεσματικότητα να καλύψει και τη θέση του αμυντικού χαφ. Με ύψος 1,90 μ., συνδυάζει δύναμη, καλή τεχνική κατάρτιση και εξαιρετική αντίληψη του παιχνιδιού, αποτελώντας έναν σύγχρονο μέσο με ισορροπία σε ανασταλτικά και δημιουργικά καθήκοντα.

Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από την UE Atletic Amistat και το 2023 εντάχθηκε στη Real Madrid, όπου αγωνίστηκε με τη δεύτερη ομάδα του συλλόγου, συνεχίζοντας την αγωνιστική και ποδοσφαιρική του εξέλιξη σε ένα από τα κορυφαία αναπτυξιακά περιβάλλοντα της Ευρώπης.

Η οικογένεια της ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ Φούρνοι Βενέτη καλωσορίζει τον Carlos Rodríguez και του εύχεται υγεία και κάθε επιτυχία με την κυανόλευκη φανέλα».