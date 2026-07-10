Μονεμβασιώτης για τα τηλεοπτικά: «Αποφάσισα για το συμφέρον του Ηρακλή, πήραμε περισσότερα»

Ο ιδιοκτήτης του Ηρακλή, Παναγιώτης Μονεβασιώτης μίλησε και για το τηλεοπτικό συμβόλαιο λέγοντας πως η ομάδα του κοίταξε το συμφέρον της και πως πήρε περισσότερα χρήματα.

Σήμερα Παρασκευή παρουσιάστηκε από τον Ηρακλή ο Βάλτερ Ματσάρι, ωστόσο εκτός από την παρουσίαση ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν και τα λόγια του ιδιοκτήτη του «γηραιού», Παναγιώτη Μονεμβασιώτη για το τηλεοπτικό συμβόλαιο.

Θυμίζουμε πως οι «κυανόλευκοι» θα είναι στην καινούργια πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου με τον ισχυρό άνδρα του Ηρακλή να αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ό,τι και να ψήφιζα, κάποιοι θα έβγαιναν να πουν πράγματα. Κριτήριο ήταν το συμφέρον του Ηρακλή. Βασανιστήκαμε στο τηλεοπτικό συμβόλαιο. Άποψή μας είναι ότι έπρεπε να υπάρχει κεντρική διαχείριση. Διαλέξαμε πλατφόρμα που μας έδινε παραπάνω χρήματα.

Οι μεγάλο παίρνουν πολλά, οι μικροί… ψυχορραγούν. Τα μικρά σωματεία παίρνουν 1.450 εκατ. Μας είπαν ότι ως… νεοφώτιστοι δεν έχουμε εμπορική αξία και πως δεν γεμίζουμε το γήπεδο. Ουσιαστικά εγκαταλείπεις την κατηγορία. Ψάξαμε, καταλήξαμε και εμπιστευτήκαμε την πλατφόρμα με τα παραπάνω χρήματα. Εκπροσωπούμε τα συμφέροντα του Ηρακλή και κανενός άλλου»

Για τον Βάλτερ Ματσάρι: «Είναι μεγάλη μέρα, γιατί ήρθε στον Ηρακλή ένας μεγάλος προπονητής. Τον καλωσορίζουμε, έχει σπουδαία καριέρα και έγινε σημαντική προσπάθεια για να έρθει. Είναι καλός χαρακτήρας και ελπίζουμε να του αρέσει η πόλη και οι συνθήκες στον Ηρακλή για να τον κρατήσουμε δυο-τρία χρόνια ή και περισσότερο. Γίνεται προσπάθεια να ανέβουμε επίπεδο και να διορθώσουμε… ανορθογραφίες, όπως σε Καυτανζόγλειο, εγκαταστάσεις, για να είναι ευχαριστημένος ο προπονητής».