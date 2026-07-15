Ο Ηρακλής ανακοίνωσε τη μεταγραφή από την Ατλέτικο Μαδρίτης του 20χρονου αριστερού μπακ Ντάνι Μουνιόθ.

Ο Ηρακλής προχώρησε σε μία σημαντική κίνηση. Ο «γηραιός» έκανε δικό του τον αριστερό μπακ Ντάνι Μουνιόθ, ο οποίος είναι μέλος της Κ19 της εθνικής Ισπανίας μετρώντας 23 ματς κι 1 γκολ.

Ο Μουνιόθ, τη μεταγραφή του οποίου είχε αποκαλύψει ο ρεπόρτερ Ρούντι Γκαλέτι, ανήκε στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο Ηρακλής τον απέκτησε με τον ισπανικό σύλλογο να διατηρεί ποσοστό σε μελλοντική πώληση του ταλαντούχου μπακ.

Στην ανακοίνωση του Ηρακλή αναφέρεται: «Η ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ ανακοινώνει την απόκτηση του Daniel (Dani) Muñoz Navas.

Ο 19χρονος Ισπανός αριστερός μπακ εντάσσεται στο δυναμικό της ομάδας μας, με τη μεταγραφή του να πραγματοποιείται στο πλαίσιο συμφωνίας με την Atlético de Madrid, η οποία διατηρεί ποσοστό επί των δικαιωμάτων μελλοντικής μεταπώλησής του, επισφραγίζοντας παράλληλα μια σημαντική συνεργασία με έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιρικούς οργανισμούς της Ευρώπης.

Ο Dani Muñoz γεννήθηκε στις 19 Ιουλίου 2006 στην Εστεπόνα της Ισπανίας. Αγωνίζεται ως αριστερός ακραίος αμυντικός, ενώ μπορεί με την ίδια ευχέρεια να καλύψει και ολόκληρη την αριστερή πλευρά ως εξτρέμ. Είναι αριστεροπόδαρος, ξεχωρίζει για την ταχύτητα, την ένταση στο παιχνίδι του και τη μεγάλη του συνέπεια στα αμυντικά και επιθετικά του καθήκοντα.

Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία στις ακαδημίες της Málaga CF και στη συνέχεια εντάχθηκε στην Atlético de Madrid, όπου αγωνίστηκε στα τμήματα υποδομής και στην Atlético Madrid C, πραγματοποιώντας σταθερά ανοδική πορεία. Παράλληλα, υπήρξε βασικό στέλεχος των μικρών εθνικών ομάδων της Ισπανίας, με συμμετοχές στην U19 και σημαντική συμβολή στην κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U19 το 2024.

Η οικογένεια της ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ καλωσορίζει τον Dani Muñoz και του εύχεται υγεία και κάθε επιτυχία με την κυανόλευκη φανέλα».