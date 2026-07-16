Ολυμπιακός: Συνεχίζεται με αμείωτη ένταση η προετοιμασία στην Ολλανδία
Δευτέρη ημέρα προετοιμασίας για τον Ολυμπιακό στο Βλάαρντινγκεν της Ολλανδίας, με τους παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να συνεχίζουν το πρόγραμμά τους σε πανέμορφες εγκαταστάσεις.
Σήμερα Πέμπτη (16/7), οι Πειραιώτες χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες και εξασκήθηκαν στην κυκλοφορία της μπάλας και την πίεση. Στη συνέχεια της προπόνησής τους ακολούθησαν γκολ στο δίτερμα.
Όσον αφορά την αποθεραπεία του Χρήστου Μουζακίτη, ο 19χρονος μέσος ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta
Τα πλάνα του Gazzetta από την προετοιμασία του Ολυμπιακού στην Ολλανδία!— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) July 16, 2026
📍Αποστολή: Δημήτρης Τομαράς pic.twitter.com/5AlzAJ8oqF
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