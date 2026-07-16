Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του επί ολλανδικού εδάφους για δεύτερη μέρα, με τον Χρήστο Μουζακίτη να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ.

Δευτέρη ημέρα προετοιμασίας για τον Ολυμπιακό στο Βλάαρντινγκεν της Ολλανδίας, με τους παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να συνεχίζουν το πρόγραμμά τους σε πανέμορφες εγκαταστάσεις.

Σήμερα Πέμπτη (16/7), οι Πειραιώτες χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες και εξασκήθηκαν στην κυκλοφορία της μπάλας και την πίεση. Στη συνέχεια της προπόνησής τους ακολούθησαν γκολ στο δίτερμα.

Όσον αφορά την αποθεραπεία του Χρήστου Μουζακίτη, ο 19χρονος μέσος ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα.

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