Όπως όλα δείχνουν ο Λιβάκοβιτς που είχε ακουστεί για τον Ολυμπιακό θα συνεχίσει στη Μπαρτσελόνα, χωρίς ωστόσο να αγωνιστεί άμεσα με την ομάδα του Φλικ.

Η περίπτωση του είχε απασχολήσει και τον Ολυμπιακό, όμως φαίνεται πως βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του στη Βαρκελώνη. Ο λόγος για τον Ντόμινικ Λιβάκοβιτς ο οποίος σύμφωνα με ρεπορτάζ βρίσκεται μια ανάσα από τη μεταγραφή του στην Μπαρτσελόνα, με τη Φενέρμπαχτσε να τα έχει βρει με τους Καταλανούς.

Σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ η συμφωνία αναμένεται να κλείσει περίπου στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι ο Κροάτης δεν θα αγωνιστεί σύντομα με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Ο στόχος των «μπλαουγκράνα» είναι να τον αποκτήσουν στο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού και στη συνέχεια να τον παραχωρήσουν δανεικό για μία σεζόν, ώστε να πάρει χρόνο συμμετοχής. Το πλάνο είναι να επιστρέψει το καλοκαίρι του 2027 και να αποτελέσει μαζί με τον Ζοάν Γκαρσία το δίδυμο τερματοφυλάκων της, μετά το τέλος και του συμβολαίου του Σέζνι.

🚨🔵🔴 Barcelona have reached a verbal agreement for Dominik Livaković to join from Fenerbahçe, here we go!



€2m initial fee, €2m add-ons. Plan to sign Livaković as backup GK from June 2027 when Szczesny leaves.



This season, Livaković will go out on loan as reported — follows… pic.twitter.com/sGVRnMYa12 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2026

Αξίζει να θυμίσουμε φυσικά πως ο Κροάτης κίπερ είχε μπει στα ραντάρ της ομάδας του Χάνσι Φλικ μετά την αποχώρηση του Ινάκι Πένια, που μετακόμισε στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό. Ενώ αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν ως δανεικός στην Ντιναμό Ζάγκρεμ.