Λιβάκοβιτς: Ακούστηκε για Ολυμπιακό, τον αγοράζει η Μπαρτσελόνα, αλλά δεν θα παίξει στους «μπλαουγκράνα»

Λιβάκοβιτς: Ακούστηκε για Ολυμπιακό, τον αγοράζει η Μπαρτσελόνα, αλλά δεν θα παίξει στους «μπλαουγκράνα»

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Όπως όλα δείχνουν ο Λιβάκοβιτς που είχε ακουστεί για τον Ολυμπιακό θα συνεχίσει στη Μπαρτσελόνα, χωρίς ωστόσο να αγωνιστεί άμεσα με την ομάδα του Φλικ.

Η περίπτωση του είχε απασχολήσει και τον Ολυμπιακό, όμως φαίνεται πως βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του στη Βαρκελώνη. Ο λόγος για τον Ντόμινικ Λιβάκοβιτς ο οποίος σύμφωνα με ρεπορτάζ βρίσκεται μια ανάσα από τη μεταγραφή του στην Μπαρτσελόνα, με τη Φενέρμπαχτσε να τα έχει βρει με τους Καταλανούς.

Σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ η συμφωνία αναμένεται να κλείσει περίπου στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι ο Κροάτης δεν θα αγωνιστεί σύντομα με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Ο στόχος των «μπλαουγκράνα» είναι να τον αποκτήσουν στο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού και στη συνέχεια να τον παραχωρήσουν δανεικό για μία σεζόν, ώστε να πάρει χρόνο συμμετοχής. Το πλάνο είναι να επιστρέψει το καλοκαίρι του 2027 και να αποτελέσει μαζί με τον Ζοάν Γκαρσία το δίδυμο τερματοφυλάκων της, μετά το τέλος και του συμβολαίου του Σέζνι.

Αξίζει να θυμίσουμε φυσικά πως ο Κροάτης κίπερ είχε μπει στα ραντάρ της ομάδας του Χάνσι Φλικ μετά την αποχώρηση του Ινάκι Πένια, που μετακόμισε στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό. Ενώ αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν ως δανεικός στην Ντιναμό Ζάγκρεμ.

 

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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