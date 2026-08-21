Αντιδράσεις προκάλεσε η πρόταση για τη δημιουργία μηχανισμού αναδιανομής των τηλεοπτικών, με τον Ολυμπιακό να ζητά θεσμική λύση μέσω της Super League.

Έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει στη Super League η πρόταση του προέδρου της, Γιάννη Αλαφούζου για την ανακατανομή των τηλεοπτικών , μετά την τηλεδιάσκεψη που έγινε στην οποία συμμετείχαν οι 14 ΠΑΕ με αντικείμενο την ενίσχυση του ανταγωνισμού στο πρωτάθλημα.

Σύμφωνα με την πρόταση, τα έσοδα των ομάδων από τα τηλεοπτικά δικαιώματα θα συγκεντρώνονται σε ένα κοινό ταμείο και στη συνέχεια θα αναδιανέμονται, με μεγαλύτερη ενίσχυση των μικρομεσαίων ΠΑΕ.

Η συγκεκριμένη πρόταση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς από την πλευρά του Ολυμπιακού έγινε σαφές ότι μια τέτοια ενέργεια θα πρέπει να οργανωθεί μέσω της ίδιας της Super League. Όπως υποστήριξαν, η δημιουργία παράλληλων μηχανισμών θα μπορούσε να δημιουργήσει ζητήματα αθέμιτου ανταγωνισμού.

Χαρακτηριστικά οι άνθρωποι των Ερυθρολεύκων ανέφεραν: «Αντί να έρχεστε εδώ σαν πρόεδρος της Super League, έρχεστε με θεωρίες ως Παναθηναϊκός και μας λέτε για δημιουργία ενός φορέα που θα πληρώνει τις ομάδες που θα είναι μαζί του! Και αν γίνει δεύτερος και τρίτος φορέας;Ο κύριος Μαρινάκης πρότεινε δυο χρόνια πριν να χάσει χρήματα ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και δεν τα βρήκατε οι άλλοι τρεις μεταξύ σας! Τώρα για πρώτη φορά στην Ιστορία οι ομάδες έχουν συμβόλαιο για την επόμενη τριετία και μπορούν να είναι βιώσιμες και να σχεδιάσουν το μέλλον. Αν λοιπόν οι τέσσερις μεγάλοι πρέπει να στηρίξουν τους μικρούς, φυσικά να το κάνουν μέσω Λίγκας, όχι με παραποδοσφαιρικούς φορείς και ταμεία. Διότι προκύπτουν θέματα ανταγωνισμού και παρανομίες και υπάρχουν και δικαστήρια. Για όλα αυτά που λέτε έχετε κάποια μελέτη, αρθιμούς, κάτι; Η απλά μια σελίδα χαρτί που έχουμε λάβει με θεωρίες; Όλοι θέλουμε την Κεντρική διαχείριση, αλλά δομημένα από την Super League και με σοβαρές μελέτες από τεχνοκράτες»