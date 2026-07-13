Aναστασίου για Παναιτωλικό: «Να φτιάξουμε ομάδα που θα χαίρεται όποιος την παρακολουθεί»

Για το... χτίσιμο του νέου Παναιτωλικού, τις μεταγραφές που ήρθαν, αλλά κι αυτές που... θα έρθουν, αλλά και για τους στόχους της νέας σεζόν, μίλησε ο τεχνικός του Τίτορμου Γιάννης Αναστασίου!

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε ο Γιάννης Αναστασίου στη media day του Emileon σχετικά με το... χτίσιμο του νέου Παναιτωλικού έχουν ως εξής:

Αναφορικά με το πρώτο διάστημα της προετοιμασίας και το πώς αυτή «κυλάει»:

«Διανύουμε την τρίτη εβδομάδα, ομαλά και με καλή διάθεση από όλους, που είναι σημαντικό. Οι νέοι παίκτες που έχουν έρθει έχουν “δέσει” άμεσα, δείχνουν να ταιριάζουν με το γκρουπ, κι αυτό τους έχει αποδεχτεί. Η προσαρμογή γίνεται πιο εύκολη και ομαλή, βαίνουν όλα καλώς.

Σε ένα δυνατό φιλικό, απέναντι σε ομάδα με υψηλό βαθμό ετοιμότητας και ένα γκρουπ παικτών που αγωνίζονται 2-3 χρόνια μαζί, δε θα είναι εύκολο αλλά για μας αλλά το σημαντικό είναι να δούμε κάποια πράγματα που δουλεύουμε και θέλουμε να βγάλουμε στο γήπεδο. Το σημαντικό είναι να βγάλουμε το ματς χωρίς τραυματισμούς. Πορευόμαστε χωρίς προβλήματα ως τώρα, με συνέπεια και καλή διάθεση».

Σχετικά με την επιλογή να πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στο Emileon:

«Είναι σημαντικό πράγμα οι συνθήκες. Γηπεδικά εδώ είναι πολύ καλές. Ξέρουμε τι έχουμε και τι να περιμένουμε. Από τη στιγμή που ο οργανισμός φρόντισε να δημιουργήσει τις συνθήκες και μετά την προπόνηση να παρέχονται γεύματα στην ομάδα, κάνει πιο εύκολο το κομμάτι της διατροφής. Αρκετές ομάδες που πήγαν στο εξωτερικό είχαν συνθήκες προετοιμασίας με 35-40 βαθμούς. Δεν νομίζω ότι ήταν ιδανική επιλογή. Εδώ δουλεύουν όλα ρολόι και αξίζουν τα εύσημα στην ομάδα για την προσπάθεια στο οργανωτικό και λειτουργικό. Πρέπει να τονίζουμε τα καλά. Είναι σημαντικό ο κόσμος να ξέρει ότι γίνονται καλά πράγματα.

Στόχος είναι προπόνηση με την προπόνηση, βδομάδα με την βδομάδα και παιχνίδι με το παιχνίδι να γινόμαστε καλύτεροι. Μήνυμα προς τον κόσμο ότι θέλουμε να σταθεί δίπλα μας και να στηρίξει με τη φωνή του. Δίνει άλλη δυναμική στον Παναιτωλικό ο κόσμος συσπειρωμένος. Θα είναι δύσκολη χρονιά για όλες τις ομάδες. Είναι σημαντικό να έχουμε σωστή κατεύθυνση και ενότητα».

Αναφορικά με την μεταγραφική ενίσχυση και το κατά πόσο ικανοποιημένος είναι από την μεταγραφική δραστηριότητα της ομάδας:

«Είναι νωρίς ακόμα. Έχουν γίνει κάποιες προσθήκες. Είμαστε σε διαπραγματεύσεις με παίκτες. Το ρόστερ είναι καλά, αλλά έχουμε ακόμα ελλείψεις. Θα γίνουν προσθήκες που θα ενισχύσουν την ομάδα. Θα μας καθυστερήσει λίγο η θέση του βασικού επιθετικού. Τα χρήματα που ζητούν αυτή την περίοδο οι managers -όχι για μας αλλά για όλες τις ομάδες- είναι πολλά. Έχουμε κυκλώσει στόχους, μιλάμε προχωράμε. Μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, μετά το break που θα έχουμε, να είναι το ρόστερ έτοιμο και να βάλουμε στο παιχνίδι μας, τακτικά και ψυχικά, αυτά που θέλουμε».

Σχετικά με τους στόχους που ο ίδιος θέτει για τη νέα σεζόν:

«Είναι νωρίς γιατί το ρόστερ δεν είναι ολοκληρωμένο. Να είμαστε ομάδα που θα μπαίνει στο γήπεδο και θα κάνει αυτό που πρέπει. Το κυριότερο να παίζουμε μπάλα, ο κόσμος και τα παιδιά (σ.σ. παίκτες) να το ευχαριστούνται. Να έχουμε μία ομάδα ανταγωνιστική που να παίζει καλό ποδόσφαιρο και που θα χαίρεται όποιος την παρακολουθεί μέσα στο γήπεδο».

Πηγή: titormosnet.gr