Καλαμάτα: Με τέσσερις εκτός για Παναιτωλικό αλλά μέσα ο Μαρτίν
Για την Καλαμάτα εκτός θα είναι οι Κουρμινόφσκι, Πέρες, Φρίμπονγκ αλλά και ο Μιράντα. Στην αποστολή από την άλλη θα βρίσκεται ο Ισπανός νεοαποκτηθείς Μαρτίν. Το επόμενο παιχνίδι της Καλαμάτας είναι αυτό με τον Παναιτωλικό εκτός έδρας.
Η ανακοίνωση της Καλαμάτας
Την προετοιμασία της για την 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League ολοκλήρωσε η Μαύρη Θύελλα. Η ομάδα μας θα αντιμετωπίσει το Σάββατο (29/08, 21:30) τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο και ο προπονητής μας Παναγιώτης Χριστοφιλέας ανακοίνωσε την αποστολή μετά τη σημερινή πρωινή προπόνηση, η οποία αποτελείται από 24 ποδοσφαιριστές.
Στην αποστολή βρίσκονται και τα δυο νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας μας, Ααρόν Μαρτίν και Σταύρος Αγγελής.
Αναλυτικά: Γκέλιος, Βασίλιεβιτς, Γκίνης, Ροντρίγκες, Παναγιώτου, Στρούγγης, Μπακαγιόκο, Γκεσάν, Καλουτσικίδης, Ιγκνιάτοβιτς, Χατζηθεοδωρίδης, Αλόνσο, Ντιαρά, Πινιέιρο, Καρεάσο, Κατάλντι, Λιατσικούρας, Μπονέτο, Χάμζα, Σίγκουρντσον, Μορέιρα, Μαρτίν, Αγγελής και Μουζάκης.
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