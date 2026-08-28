Με τέσσερις απώλειες θα παίξει η ομάδα της Καλαμάτας απέναντι στον Παναιτωλικό στον αγώνα των 2 ομάδων το Σάββατο. Μέσα ο Ισπανός Μαρτίν.

Για την Καλαμάτα εκτός θα είναι οι Κουρμινόφσκι, Πέρες, Φρίμπονγκ αλλά και ο Μιράντα. Στην αποστολή από την άλλη θα βρίσκεται ο Ισπανός νεοαποκτηθείς Μαρτίν. Το επόμενο παιχνίδι της Καλαμάτας είναι αυτό με τον Παναιτωλικό εκτός έδρας.

Η ανακοίνωση της Καλαμάτας

Την προετοιμασία της για την 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League ολοκλήρωσε η Μαύρη Θύελλα. Η ομάδα μας θα αντιμετωπίσει το Σάββατο (29/08, 21:30) τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο και ο προπονητής μας Παναγιώτης Χριστοφιλέας ανακοίνωσε την αποστολή μετά τη σημερινή πρωινή προπόνηση, η οποία αποτελείται από 24 ποδοσφαιριστές.

Στην αποστολή βρίσκονται και τα δυο νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας μας, Ααρόν Μαρτίν και Σταύρος Αγγελής.

Αναλυτικά: Γκέλιος, Βασίλιεβιτς, Γκίνης, Ροντρίγκες, Παναγιώτου, Στρούγγης, Μπακαγιόκο, Γκεσάν, Καλουτσικίδης, Ιγκνιάτοβιτς, Χατζηθεοδωρίδης, Αλόνσο, Ντιαρά, Πινιέιρο, Καρεάσο, Κατάλντι, Λιατσικούρας, Μπονέτο, Χάμζα, Σίγκουρντσον, Μορέιρα, Μαρτίν, Αγγελής και Μουζάκης.