«Πετάει» για Κύπρο ο Παναιτωλικός, με όλα τα νέα αποκτήματα για το φιλικό με Ομόνοια!

Το πρώτο φιλικό προετοιμασίας δίνει το βράδυ της Πέμπτης ο Παναιτωλικός, που θα αντιμετωπίσει στην Κύπρο την Ομόνοια! Όλα τα νέα αποκτήματα στην αποστολή του Αναστασίου.

Οι «κυανοκίτρινοι» θα αφήσουν λίγο το Αγρίνιο και τις εγκαταστάσεις του Emileon όπου πραγματοποιείται το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και θα βρεθούν στην Κύπρο. Εκεί το βράδυ της Πέμπτης, σε ένα φιλικό με τηλεοπτική μετάδοση (8μμ, COSMOTESPORTS1) θα αντιμετωπίσουν στο ΓΣΠ της Λευκωσίας, την Ομόνοια, που κάνει την πρόβα τζενεράλε ενόψει των υποχρεώσεων της στα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ.

Ο τεχνικός του Παναιτωλικού, Γιάννης Αναστασίου θα έχει στη διάθεση του 22 ποδοσφαιριστές κι ανάμεσά τους και τα 5 νέα αποκτήματα στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο και συγκεκριμένα τους Μπασί, Ξενόπουλο, Προδρομίτη, Όλσον και Οπόκου!

Στο Emileon θα συνεχίσουν το πρόγραμμά τους οι Εστεμπάν (πρόβλημα στην ποδοκνημική), Παρδαλός (θλάση στον δικέφαλο), Παπαζώης, Γαλιάτσος, Εσκετζής.

Η αποστολή του Παναιτωλικού

Αλμπάνης, Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπάσι, Μπρέγκου, Γερνάς, Γκοτζάι, Γκράναθ, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Λομπάτο, Μανρίκε, Μαυρίας, Νικολάου, Όλσον, Οπόκου, Προδρομίτης, Ράδος, Σατσιάς, Σμυρλής, Στάγιτς, Ξενόπουλος.