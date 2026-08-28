Η αποστολή του Παναιτωλικού για τον εντός έδρας αγώνα της 2ης αγωνιστικής κόντρα στην Καλαμάτα. Εμψύχωση από τους οργανωμένους στην τελευταία προπόνηση.

Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα της 2ης αγωνιστικής με αντίπαλο την Καλαμάτα, στο Αγρίνιο, με απογευματινή προπόνηση που έγινε στο Emileon, στην οποία βρέθηκαν οραγανωμένοι οπαδοί της ομάδας για να εμψυχώσουν τους ποδοσφαιριστές.

Οι φίλοι των Αγρινιωτών καλωσόρισαν τους... νεοφερμένους ποδοσφαιριστές και ζήτσαν μαχητικότητα από την ομάδα ώστε να κάνει το 2Χ2 στο πρωτάθλημα και παράλληλα να πάρει μια άτυπη «ρεβάνς» για τον αποκλεισμό στο Κύπελλο.

Μετά το τέλος του προγράμματος ανακοινώθηκε η αποστολή, στην οποία, όπως αναμενόταν, συμπεριλήφθηκε ο Μπάντζι. Από την άλλη εκτός παρέμειναν τόσο ο Οπόκου, o oποίος έχει μπει στις προπονήσεις, όσο κι ο τραυματίας Σμυρλής.

Η αποστολή του Παναιτωλικού

Στην αποστολή του αυριανού αγώνα με την Καλαμάτα συμμετέχουν οι ποδοσφαιριστές: Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπάντζι, Μπάσι, Μπρέγκου, Τζενεπό, Εράκοβιτς, Εστεμπάν, Γκράναθ, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Μανρίκε, Μαυρίας, Μεχία, Νακάμπα, Νικολάου, Όλσον, Παρδαλός, Προδρομίτης, Σατσιάς, Σουμά, Στάγιτς, Ξενόπουλος.