Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αργεντινή, ο Λεβαδειακός θα πάρει δανεικό από τη Χουάρες τον εξτρέμ Αγκουστίν Ούρτσι.

Στην αγορά της Αργεντινής συνεχίζει να στρέφει το βλέμμα του ο Λεβαδειακός.

Η ομάδα της Βοιωτίας, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αργεντινή είναι κοντά στην απόκτηση, με τη μορφή δανεισμού, του εξτρέμ Αγκουστίν Ούρτσι.

Ο Ούρτσι γεννήθηκε στις 4/5/2000 στη Λόμας ντε Ζαμόρα της Αργεντινής, είναι αριστεροπόδαρος κι έχει ύψος 1,80. Παίζει και στα δύο φτερά της επίθεσης κι αυτή τη στιγμή ανήκει στη Χουάρες του Μεξικού με την οποία έχει συμβόλιαο έως 31/12/27.

Ο Ούρτσι αναδείχθηκε στην Ακαδημία της Μπάνφιλντ κι έκανε σπουδαία καριέρα με τον συγκεκριμένο σύλλογο, αφού μέτρησε 120 ματς, 7 γκολ και 10 ασίστ. Αγωνίστηκε ακόμα στις εξής ομάδες:

Ουρακάν: 35 αγώνες, 3 γκολ και 1 ασίστ

Χουάρες: 25 ματς 1 γκολ και 1 ασίστ.

Κονσέπσιον: 24 παιχνίδια, 2 γκολ, 4 ασίστ.

Ρασίνγκ Κλουμπ: 24 ματς.

Η Χουάρες τον απέκτησε με 3 εκατ. ευρώ το 2023 από τη Μπάνφιλντ και τώρα όλα δείχνουν ότι θα κάνει το ταξίδι για πρώτη φορά στην Ευρώπη, προκειμένου να παίξει στον Λεβαδειακό. Η ομάδα της Βοιωτίας θα τον αποκτήσει δανεικό με οψιόν αγοράς.