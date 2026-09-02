Κύπελλο Ελλάδας: Εκδικάζεται η έφεση του Αστέρα Τρίπολης
Η υπόθεση με την παράτυπη συμμετοχή παίκτη του Λεβαδειακού στον αγώνα Κυπέλλου κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης συνεχίζεται, παρά το γεγονός ότι απορρίφθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ η ένσταση των Αρκάδων.
Απ΄ότι φαίνεται όμως ο Αστέρας δεν τα παρατάει. Συγκεκριμένα, μπορεί να ηττήθηκε με 2-0 από τους Βοιωτούς, όμως θέλει να πάρει την πρόκριση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας στα «χαρτιά».
Αναλυτικότερα, ο σύλλογος από την Αρκαδία προσέφυγε σε έφεση δευτέρου βαθμού για την υπόθεση του Κομπνάν, η οποία θα κριθεί τώρα από την Επιτροπή Εφέσεων, που θα συνεδριάσει την Πέμπτη (03/09) στις 16:00.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.