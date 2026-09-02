Την Πέμπτη (03/09, 16:00) θα εκδικαστεί η έφεση του Αστέρα Τρίπολης, μετά τη δικαίωση του Λεβαδειακού από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ για την υπόθεση του Κομπνάν.

Η υπόθεση με την παράτυπη συμμετοχή παίκτη του Λεβαδειακού στον αγώνα Κυπέλλου κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης συνεχίζεται, παρά το γεγονός ότι απορρίφθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ η ένσταση των Αρκάδων.

Απ΄ότι φαίνεται όμως ο Αστέρας δεν τα παρατάει. Συγκεκριμένα, μπορεί να ηττήθηκε με 2-0 από τους Βοιωτούς, όμως θέλει να πάρει την πρόκριση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας στα «χαρτιά».

Αναλυτικότερα, ο σύλλογος από την Αρκαδία προσέφυγε σε έφεση δευτέρου βαθμού για την υπόθεση του Κομπνάν, η οποία θα κριθεί τώρα από την Επιτροπή Εφέσεων, που θα συνεδριάσει την Πέμπτη (03/09) στις 16:00.