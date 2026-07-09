Ο Λεβαδειακός έχει στη λίστα του τον διεθνή Αζέρο φορ Μαχίρ Εμρελί.

Ο Λεβαδειακός είναι σε αναζήτηση επιθετικού μετά και την αποχώρηση του Όζμπολτ και μία από τις περιπτώσεις που εξετάζει είναι ο Μαχίρ Εμρελί.

Για τον διεθνή Αζέρο φορ, όμως, η ομάδα της Βοιωτίας δεν παίζει μόνη της, αφού τον παίκτη έχει βάλει στο μάτι τόσο η πολωνική Ράκοβ, όσο και ο ΑΠΟΕΛ. Ο Εμρελί με την εθνική Αζερμπαϊτζάν μετράει 61 αγώνες κι 6 γκολ.

Ο Εμρελί γεννήθηκε την 1η Ιουλίου 1997 στο Τβερ της Ρωσίας, έχει ύψος 1,87 μ. και είναι αριστεροπόδαρος. Αναδείχθηκε στην Ακαδημία της Καραμπάγκ και στην πρώτη ομάδα είχε εξαιρετική παρουσία με 187 αγώνες, 68 γκολ και 24 ασίστ. Έχει αγωνιστεί με τη συγκεκριμένη ομάδα, αλλά και τη Λέγκια σε όλες τις διοργανώσεις της UEFA. Το 2021 μετακόμισε στην Πολωνία, όπως αναφέραμε, για τη Λέγκια Βαρσοβίας. Έμεινε μία σεζόν και είχε 33 ματς, 11 γκολ και 2 ασίστ.

Την επόμενη σεζόν έπαιξε στην Κροατία με τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ. Αγωνίστηκε, μάλιστα κι εναντίον της ΑΕΚ ως αλλαγή στον αγώνα των προκριματικών του Champions League, το καλοκαίρι του 2023. Στην Κροατία είχε 47 αγώνες με 10 γκολ και 5 ασίστ. Συνέχισε δανεικός στην Τουρκία με την Κόνιασπορ, όπου είχε 2 γκολ σε 12 ματς.

Γύρισε στο Ζάγκρεμπ, αλλά δεν έγινε βασικός και από το 2024 μετακόμισε στη Γερμανία. Αρχικά στη Νυρεμβέργη, όπου είχε 25 ματς και 11 γκολ στη δεύτερη κατηγορία της Μπουντσεσλίγκα, ενώ την περασμένη περίοδο έπαιξε στην ίδια κατηγορία με τη φανέλα της Καϊζερσλάουτερν και είχε 13 παιχνίδια και 2 γκολ.

Το συμβόλαιό του με την τελευταία έχει διάρκεια έως το 2028, αλλά δεν φαίνεται να υπολογίζεται και πιθανότατα ή θα δοθεί δανεικός στην επόμενη ομάδα του ή θα μείνει ελεύθερος.