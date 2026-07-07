Ο Δημήτρης Εμμανουηλίδης είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Λεβαδειακού, με την ομάδα της Βοιωτίας να ανακοινώνει την απόκτησή του.

Ο Δημήτρης Εμμανουηλίδης είναι και με τη βούλα παίκτης του Λεβαδειακού, καθώς οι Βοιωτοί ανακοίνωσαν την απόκτησή του Έλληνα εξτρέμ, ο οποίος έβαλε την υπογραφή σε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών.

Η ομάδα της Βοιωτίας συνεχίζει να ενισχύει το ρόστερ της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και μετά την επιστροφή Βράκα, πρόσθεσε στο δυναμικό της τον 25χρονο εξτρέμ, ο οποίος προέρχεται από μία γεμάτη σεζόν με τη φανέλα του Αστέρα AKTOR.

Την περασμένη χρονιά ο άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού πραγματοποίησε 30 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, όπου βρήκε το δρόμο για τα δίχτυα τέσσερις φορές και μοίρασε μια ασίστ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Δημήτρη Εμμανουηλίδη για τα επόμενα δύο χρόνια.

Γεννημένος στις 24/10/2000, αγωνίζεται στη θέση του ακραίου επιθετικού κι έχει ήδη σημαντικές παραστάσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Διεθνής με όλες τις μικρές Εθνικές ομάδες μετρώντας συνολικά 36 συμμετοχές και 12 γκολ, γαλουχήθηκε στα τμήματα υποδομής του Παναθηναϊκού, στον οποίο αγωνίστηκε για τρία χρόνια.

Ενδιάμεσα φόρεσε τη φανέλα του Πανιωνίου και μάλιστα αναδείχθηκε καλύτερος νέος παίκτης του ελληνικού πρωταθλήματος εκείνης της αγωνιστικής σεζόν, ενώ το 2021 μετακόμισε στην Ολλανδία για την Φορτούνα Σιτάρντ. Επόμενος σταθμός του ήταν η Δανία, όπου για τέσσερα χρόνια αγωνίστηκε με την Βέιλε, πριν επιστρέψει πέρυσι στην Ελλάδα για τον Αστέρα Τρίπολης, κάνοντας μία γεμάτη χρονιά με 30 συμμετοχές, 4 γκολ και 1 ασίστ.

Στην ομάδα μας θα αγωνίζεται με το Νο.17.

Δημήτρη σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Λεβαδειακού, σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες!»

Μόλις λίγη ώρα μετά την επισημοποίηση της μεταγραφής του στον Λεβαδειακό, ο ASTERAS AKTOR ανακοίνωσε και επίσημα τη λύση της συνεργασίας του με τον Δημήτρη Εμμανουηλίδη, ευχαριστώντας τον για την προσφορά του στην ομάδα.

Στην ανακοίνωσή της, η αρκαδική ΠΑΕ αναφέρει:«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Δημήτρη Εμμανουηλίδη. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Εμμανουηλίδη για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην επαγγελματική του διαδρομή».