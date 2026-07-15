Διαβάστε την κριτική των παικτών του Τριφυλλιού που αποκτήθηκαν αυτό το καλοκαίρι και αγωνίστηκαν απόψε κόντρα στη Ραπίντ Βιέννης. Αποστολή στη Βιέννη Νίκος Αθανασίου.

Ο Παναθηναϊκός στη πρόβα τζενεράλε στη Βιέννη, ηττήθηκε από την Ραπίντ με 4-0 σε ένα παιχνίδι όπου είχε πολλά αμυντικά προβλήματα στο πρώτο ημίχρονο αλλά και αρκετές χαμένες ευκαιρίες.

Σε αυτό το ματς, ο Τζέικομπ Νίστρουπ χρησιμοποίησε όλες τις φετινές μεταγραφές με μοναδική εξαίρεση τον Βίκτορ Κρίστιανσεν που ήρθε πριν από λίγες ημέρες στην Αθήνα.

Πάμε να δούμε τι έκαναν απόψε στο Allianz Stadion:

Ινάκι Πένια: Ο Ισπανός τερματοφύλακας δεν έχει ευθύνη στα τρία πρώτα γκολ, καθώς τον άφησε εκτεθειμένο η άμυνά του. Στο τέταρτο φέρει απόλυτη ευθύνη, καθώς δέχθηκε το τέταρτο τέρμα από απευθείας εκτέλεση κόρνερ. Είχε μία-δύο καλές επεμβάσεις.

Στέφαν Ντε Φράι: Ο μόνος που διασώθηκε από την αμυντική γραμμή του Παναθηναϊκού στο πρώτο κακό ανασταλτικά πρώτο μέρος. Καλός στις επιλογές του με την μπάλα στα πόδια.

Τριαντάφυλλος Τσάπρας: Ο Έλληνας δεξιός μπακ βοήθησε στο δημιουργικό κομμάτι, είχε καλές στιγμές αλλά αντιμετώπισε πολλά προβλήματα από τον Χαϊντάρα στο πρώτο μέρος, με αποκορύφωμα την φάση στο τρίτο γκολ της Ραπίντ.

Ελμίν Ραστόντερ: Ο 25χρονος φορ ήταν ''μέσα'' στις φάσεις αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον εξαιρετικό απόψε, Χεντλ. Είχε τρεις μεγάλες στιγμές, αλλά τα τελειώματα δεν ήταν αυτά που έπρεπε για να στείλει την μπάλα στο πλεκτό.

Ετιέν Καμαρά: Μετά το πρώτο δεκάλεπτο, ανέβασε την απόδοσή του και ήταν καλός στη μεσαία γραμμή. Ειδικά με την μπάλα στα πόδια.