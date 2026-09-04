Όπως αναφέρουν στην Κύπρο, ο Τάσος Μπακασέτας συμφώνησε με τον ΑΠΟΕΛ και αναμένεται στην Κύπρο το βράδυ της Παρασκευής (4/9).

Το «σίριαλ» της υπόθεσης του Τάσου Μπακασέτας οδεύει προς ολοκλήρωση και ο αρχηγός της Εθνικής αναμένεται να γίνει κάτοικος Λευκωσίας. Όπως αναφέρουν στην Κύπρο ο 33χρονος μεσοεπιθετικός έφτασε σε οριστική συμφωνία με τον ΑΠΟΕΛ και μάλιστα υποστηρίζουν πως το βράδυ της Παρασκευής (4/9), πιθανότατα τα μεσάνυχτα, αναμένεται στο Νησί της Αφροδίτης.

Όπως υποστηρίζουν στην Κύπρο υπάρχει πλήρης συμφωνία μεταξύ των τριών πλευρών, ήτοι του Μπακασέτα, του ΑΠΟΕΛ και του Παναθηναϊκού, με τον captain του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος να αναμένεται να υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας.

O διεθνής μεσοεπιθετικός επέστρεψε στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό το 2024 και μετά από 2,5 σεζόν αποχωρεί, καθώς δεν ήταν στα πλάνα του Τζέικομπ Νίστρουπ από την αρχή της προετοιμασίας κι εν τέλει ο «Μπάκα» φαίνεται πως βρήκε τον νέο του ποδοσφαιρικό σταθμό στην Κύπρο.

Με τα πράσινα μέτρησε 100 εμφανίσεις, με 20 γκολ και 10 ασίστ, ενώ μετράει 82 συμμετοχές με το εθνόσημος και έχει σκοράρει 10 φορές.