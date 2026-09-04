Ουναϊ: «Ήρθα εδώ που με αγαπάνε, κίνητρο το νέο γήπεδο και το πρωτάθλημα»

Ο Αζεντίν Ουναΐ έδωσε την πρώτη του συνέντευξη έπειτα από την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό στο PAO TV και τόνισε πως επέστρεψε εκεί που τον αγαπούν θέλοντας να πάρει το πρωτάθλημα.

Λίγες μέρες μετά την επίσημη ανακοίνωσε του ιστορικού deal για την απόκτηση του Αζεντίν Ουναΐ και τα διάφορα μηνύματα που έστειλε εκείνος τόσο μέσω του Gazzetta όσο και μέσω των social media της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ήρθε η στιγμή για την πρώτη του συνέντευξη, που δόθηκε, όπως συνηθίζεται, στο PAO TV.

Ο Μαροκινός επιθετικός μέσος αναφέρθηκε στην προσπάθεια και την οικονομική υπέρβαση που έκανε ο ιδιοκτήτης των «πράσινων», Γιάννης Αλαφούζος για να τον φέρει στην ομάδα και επέμεινε μέχρι τελευταία στιγμή ακόμα και όταν κανείς δεν ήξερε τι κατάληξη θα έχει η υπόθεση.

Τόνισε πως επιστρέφει σ' ένα μέρος και μία ομάδα που αγαπάει, αλλά και τον αγαπούν μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για την αγάπη που έχει δεχθεί από τον κόσμο του «τριφυλλιού». Έθεσε ως στόχο του την κατάκτηση του πρωταθλήματος για να μπορέσει η ομάδα να το γιορτάσει μπαίνοντας στο νέο της γήπεδο.

Τέλος, σημείωσε πως του ταιριάζει πολύ το επιθετικό ποδόσφαιρο του Νίστρουπ ενώ δεν έχει πρόβλημα με το ποιο παρατσούκλι θα χρησιμοποιούν οι φίλαθλοι για κείνον.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Αζεντίν Ουναΐ:

«Έλαβα πάρα πολλά μηνύματα πριν έρθω στην Αθήνα. Γνώριζα ότι θα έρθει πολύς κόσμος στο αεροδρόμιο και ήξερα επίσης ότι θα μου επεφύλασσαν μια θερμή υποδοχή. Είμαι χαρούμενος που επέστρεψα και ευχαριστώ τους φιλάθλους για όλη την αγάπη που μου έδειξαν και τώρα, αλλά και πριν που ήμουν ξανά στον σύλλογο. Τώρα, βέβαια, το αισθάνομαι ακόμα περισσότερα και το ένιωσα ακόμα και πριν τη στιγμή της άφιξής μου. Είμαι, λοιπόν, χαρούμενος που επέστρεψα και ελπίζω να δω τους φιλάθλους μας σύντομα στο γήπεδο.

Έμαθα ότι πρόκειται για την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της ομάδας. Πιστεύω ότι ο σύλλογος έδειξε από τις πρώτες ημέρες της περιόδου των μεταγραφών ότι ήταν ''παρών'' και ήθελε να εξαντλήσει τα περιθώρια για να καταφέρει την επιστροφή μου στην Αθήνα.

Έκανε τα πάντα γι' αυτό! Ευχαριστώ τον πρόεδρο για όλες του τις προσπάθειες, διότι μέχρι και την τελευταία στιγμή δεν γνωρίζαμε αν θα πραγματοποιηθεί η μεταγραφή μου. Όμως τα καταφέραμε! Αισθάνομαι χαρούμενος για εμένα, για τον σύλλογο, καθώς και για τον πρόεδρο, ο οποίος έκανε σπουδαία δουλειά. Είναι μια πολύ όμορφη πόλη (η Αθήνα) με ποιότητα ζωής και ωραίους ανθρώπους.

Βρισκόμουν εδώ 9-10 μήνες και τόσο για εμένα όσο και για την οικογένειά μου και τους φίλους μου, είναι χαρά που είμαστε ξανά εδώ. Γνωρίζω πολύ καλά την πόλη και ξέρω ότι εδώ μπορώ να αισθάνομαι όμορφα, να είμαι ευτυχισμένος. Ο κόσμος μου προσέφερε την αγάπη του την οποία και αισθάνθηκα από τις πρώτες μέρες που βρέθηκε στην πόλη αυτή.

Ελπίζω ο σύλλογος να κατακτήσει το 21ο πρωτάθλημά του (γι' αυτό πήρα και τη φανέλα με το 21). Έχει ήδη κατακτήσει 20 πρωταθλήματα, όμως εδώ και 16 χρόνια δεν έχει πάρει πρωτάθλημα. Κάνει όλα όσα πρέπει για να έρθουν τα πράγματα στη θέση τους κι εγώ θα κάνω τα πάντα ώστε να φέρουμε τον τρόπαιο στον σύλλογο.

Το αισθάνθηκα από την πρώτη μέρα των μεταγραφών (σ.σ. το πόσο με ήθελε η ομαδα). Ο πρόεδρος έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια για να με φέρει πίσω και μέχρι την τελευταία στιγμή δεν ξέραμε τι θα γίνει. Η Τζιρόνα ζητούσε πολλά χρήματα. Όμως, ξεπέρασε τα όρια στα χρηματικά ποσά και τα κατάφερε! Το έκανε για μένα και ιδιαίτερα για τους φιλάθλους μας διότι και αυτοί ήθελαν πολύ να πραγματοποιηθεί η μεταγραφή. Όλοι τώρα, λοιπόν, είμαστε χαρούμενοι: κι εγώ και οι φίλαθλοι και ο σύλλογος.

Έχω πολλές αναμνήσεις από την πρώτη παρουσία μου στον σύλλογο και θεωρώ ότι και οι φίλαθλοι έχουν πολύ όμορφες αναμνήσεις από μένα. Για όλους, λοιπόν, θα είναι θετικό. Στο μυαλό μου έχω κρατήσει ωραίες αναμνήσεις από την πρώτη στιγμή που ήρθα. Ποτέ δεν είχα πρόβλημα ούτε με τον σύλλογο ούτε με τους φιλάθλους. Ήταν μια περίοδος που ευχαριστήθηκα πολύ. Όταν έφυγα ήμουν στενοχωρημένος, διότι είχα μόνο ευχάριστες αναμνήσεις. Επίσης ξέρω ότι και ο κόσμος έχει ωραίες αναμνήσεις από μένα. Ελπίζω να δώσω τα πάντα στο γήπεδο και να ανταποδώσω όλη τους την αγάπη στον αγωνιστικό χώρο.

Το ποδόσφαιρο στη La Liga, που αγωνίστηκα, είναι διαφορετικό, από τα καλύτερα πρωταθλήματα στον κόσμο. Οπότε όταν παίζεις σ' ένα τέτοιο πρωτάθλημα, είναι φυσιολογικό να προοδεύεις, να ωριμάζεις και να κερδίζεις πολλά πράγματα σε πολλά επίπεδα. Η χρονιά που πέρασα στην Τζιρόνα με βοήθησε να προοδεύσω και να βελτιωθώ σε πολλά σημεία. Ήξερα ότι είναι ένα πρωτάθλημα που θα μου άρεσε και θα το χαιρόμουνα.

Νομίζω ότι αυτό είναι το προφίλ μου. Όταν θέλεις να παίζεις καλό ποδόσφαιρο επιτίθεσαι, δεν μένεις πίσω. Είμαι ένας παίκτης που προσπαθεί να προσφέρει θέαμα στους φιλάθλους, διότι όταν αυτοί παρακολουθήσουν τον αγώνα θέλουν να τον απολαύσουν και αυτό είναι που θέλω κι εγώ για τους θεατές.

Πιστεύω ότι (το νέο γήπεδο) αποτελεί κίνητρο ώστε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα και να το γιορτάσουμε μετά εκεί. Ξέρω ότι χτίζεται ένα μεγάλο γήπεδο και ότι ο σύλλογος κάνει τα πάντα για να δημιουργήσει κάτι σημαντικό για την ιστορία του. Πιστεύω, λοιπόν, ότι αυτή η σεζόν θα αποτελέσει το μεγαλύτερο κίνητρο για να κερδίσουμε το πρωτάθλημα και να το πανηγυρίσουμε στο καινούργιο μας γήπεδο.

Δεν έχω πρόβλημα για το αν θα με αποκαλούν «μάγο» ή «χορευτή». Ό,τι θέλουν οι φίλαθλοι. Ας με αποκαλούν, όπως εκείνοι επιθυμούν...».