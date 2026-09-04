Ο Αζεντίν Ουναΐ αποκάλυψε με δήλωσή του γιατί η επιλογή του Νο.21 που έκανε για τη φανέλα του μόνο τυχαίο δεν είναι.

Ο Αζεντίν Ουναΐ έδωσε για πρώτη φορά το «παρών» στο ΟΑΚΑ μετά τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό και κέντρισε όλα τα βλέμματα στην αναμέτρηση με τη Νίκη Βόλου, που έληξε με 1-0 υπέρ των «πράσινων».

Ο Μαροκινός επιθετικός μέσος, που ανακοινώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (02/09) λίγο πριν την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της ευρωπαϊκής λίστας, στην οποία και πρόλαβε να δηλωθεί κανονικά, επέλεξε να φορέσει το Νο.21 στη φανέλα του, όπως έγινε γνωστό από το «τριφύλλι», στη χθεσινή ενημέρωση που έκανε για την έναρξη της διάθεσής της στη μπουτίκ του.

Σήμερα ο Παναθηναϊκός αποκάλυψε μέσω δήλωσης του ίδιου του 26χρονου ποδοσφαιριστή τον λόγο που εκείνος επέλεξε να φέρει το συγκεκριμένο νούμερο. Ο Ουναΐ τόνισε πως αποφάσισε να πάρει τον αριθμό αυτόν για το 21ο πρωτάθλημα που ελπίζει να κατακτήσει με την ομάδα.

«Δεν επέλεξα τυχαία το 21. Το διάλεξα για το 21ο πρωτάθλημα που ελπίζω να κατακτήσουμε» δήλωσε χαρακτηριστικά κι έθεσε κατευθείαν ψηλά τον πήχη κατά την επιστροφή του.